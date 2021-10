FOTÓK: Matovič és Kollár nappal veszekednek, este pedig együtt ünnepelnek

Csütörtökön volt a parlament elnökének, Boris Kollárnak a névnapja. Ezen alkalomból pedig ünnepséget tartott az egyik híres pozsonyi étteremben, ahol Igor Matovič is megjelent annak ellenére, hogy a kormányban nem felhőtlen a viszonyuk. A titkos találkozón nemcsak ünnepeltek...

Matovič és Kollár kapcsolata az utóbbi időben kissé megromlott, emögött pedig az igazságügyi reform áll. A Sme Rodina elnöke nem akar változtatni az ügyészségek helyzetén, de a koalícióban egyre hangosabbak azok, akik a Speciális Ügyészség szerepének megerősítése mellett érvelnek, köztük Igor Matovič is.

Konfliktusuk további forrása az egészségügyi reform. Kollár elmondta, hogy a pártja nem fogja megszavazni egyik módosítást sem, és ha ez nem tetszik a társaiknak, akkor kilépnek a koalícióból. „Másfél éve ellenzi a saját koalícióját, Boris valószínűleg rájött, hogy ez jó módszer a saját népszerűségének növelésére” – mondta Matovič, de három nappal később már együtt fotózták őket egy híres pozsonyi étteremben, ahol Boris Kollár névnapját ünnepelték – írja a pluska.sk.

18 óra 30 perc körül érkezett meg a parlament elnöke, 10 perccel később a pénzügyminiszter is megjelent egy üveg borral a kezében, majd Milan Krajniak munkaügyi miniszter következett.

Az estéről először Matovič távozott, akit Jana Krescanko Dibáková műsorvezető várt a JOJ stúdiójában. „Két miniszter fontos reformot készül végrehajtani… Ezzel szemben van egy koalíciós partnerük, Boris Kollár, aki azt mondja, hogy nyugodtan dobjanak ki minket a kormányból, mi nem fogjuk megszavazni. Ezt már megbeszélték? Elvégre elárulta nekem, hogy előbb egy közös vacsorán voltak” – kérdezte Dribáková.

„Igen, meghívtam Boris Kollárt, ma van a névnapja, egy munkaügyi és baráti találkozó volt, mert meg kell oldanunk a dolgokat” – mondta Matovič, majd hozzátette: „Keressük annak a módját, hogy a kecske is jól lakjon, de a káposzta is megmaradjon, és közben reformokat is hajtsunk végre.”

