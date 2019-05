VIDEÓ: Így reklámozták a Škodát a 60-as években

A farmotoros 1000 MB-t akkor mutatták be, amikor már szinte minden gyártó lemondott a farmotorról – mégis korszerű és elegáns típusnak számított. A ma már erős nosztalgiafaktorú videón nem csak a gyártási folyamatba pillanthatunk be, hanem komoly trükközést is láthatunk a végén.

(player)