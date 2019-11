Ott voltunk az új Škoda Octavia világbemutatóján: így néz ki az újdonság

A Škoda az új Octavia bemutatásával gyakorlatilag felteszi a pontot a márka 60. születésnapjának ünneplésére. A Modell először 1959-ben jelent meg, s azóta több mint 6,5 millió darabszámban kelt el, ami annyit jelent, hogy a márka legsikeresebb modelljéről van szó.

Teljesen más autó

A márka képviselői szerint teljesen átszabták és áttervezték a járgányt, minek köszönhetően minden idők legjobb Octaviája kerül hamarosan forgalomba. Az új Octavia 4689 mm hosszú, amit annyit jelent, hogy 19 mm-rel hosszabb a liftback, a kombi pedig 22 mm-rel. Az autó szélessége 15 mm-rel bővült, a kombi esetében pedig 30 literrel sikerült tágítani a csomagteret az aktuális 640 literre. A liftback esetében a csomagtér 10 literrel bővült kerek 611 literre.

Az utastérben található új kormánykerékről összesen 14 funkciót lehet vezérelni, újdonságnak számít az utastér új hangulatvilágítása is. Jelenleg sokkal jobb minőségű az utastér kivitelezése, minimum az Octavia esetében már senki nem panaszkodhat arra, hogy túl régimódi, vagy a konszernre emlékeztető sablonmegoldásokkal lenne tele. Az üléseket is átdolgozták, hogy a fájó hátú sofőrök is kényelmesen levezessenek több száz kilométert – erre személy szerint nagyon kíváncsi vagyok, mert az előző Octavia ülései azért hagytak némi kívánnivalót maguk után.

Az Octavia már plug-in hibrid változatban is elérhető lesz, s ugyanúgy takarékosabb üzemanyag-fogyasztást ígér a gyártó az újra strukturált benzinmotoroktól. Az erőforrások teljesítményskálája 81 kW-tól (110 LE) 150 kW-ig (204 LE) terjed.

Jön a head-up kijelző

Az újdonság Full LED Matrix fényszórókat kapott, a szélvédőbe integrált kamera pedig felismeri majd az autó előtt de a vele szembe közlekedő autókat, illetve a kerékpárosokat és az út szélén közlekedő gyalogosokat, s úgy irányítja a fényszórók fényét, hogy az ne vakítsa meg a közúti forgalom többi résztvevőjét.

Árak csak jövőre

A világbemutatót egyébként hatalmas érdeklődés övezte, az eseményre több mint hatszáz vendéget hívtak meg, megközelíteni egy kiállított autót is nehéz volt, bár tény, hogy a bemutatón csak hat darab állt a rendelkezésre. Mivel az anyaországnak számító Csehország csak év vége előtt dobja piacra az új Octavia árlistáját, így a szlovákiai árakra még egy jó ideig várni kell.