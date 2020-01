Cigizik? Nagy az esélye annak, hogy nem ér célba!

A volán mögötti dohányzás ugyanolyan veszélyes, mintha SMS-üzenetet írnának vagy olvasnának. A dohányzó sofőr esetében hatszor nagyobb az esélye annak, hogy karambolozik, mint a nem dohányzónál. Amíg rágyújt a várva várt cigarettára, körülbelül 12 másodpercig végképp vagy csak részben nem fog az útra figyelni. Ezalatt az idő alatt 50 km/órás sebességnél községben 167 métert, autópályán, 130 km/órás tempónál pedig 433 métert tesz meg a gépkocsi. Ilyen távon nem figyel az úttestre, tehát történjen bármi is, arra csak későn fog tudni reagálni. Arról nem is beszélve, hogy míg cigizik, a volánt csak egy kézzel fogja.

Mint a kocsmában

Ráadásul, ha cigarettázik az autóban, szó szerint gázkamrát alakít ki. Egy álló, befüstölt gépkocsiban tizenegyszer több káros anyag van a levegőben, mint egy kocsmában, a mozgásban levő autó esetében a koncentráció hétszer nagyobb. Míg a lehúzott ablak sem segít, a levegő még így is kétszer olyan egészségtelen lesz, mint a kocsmában. Bár a cigarettafüggők állítják, sokkal veszélyesebb, ha nem gyújtanak rá, mert idegesek lesznek, s ilyen állapotban még veszélyesebb lehet számukra a vezetés, a dohányzásnak is lehetnek olyan mellékhatásai, mint a fejfájás, rosszullét, ami ugyancsak kevésbé praktikus állapot vezetés közben. Ha a sofőr dohányzik, akkor az utastársak is szenvednek. A nem dohányzók által belélegzett füst negatív hatásai 12 óráig is eltartanak. A passzív dohányzóknak a füst csípheti a szemét, kaparhatja a torkukat, az asztmásoknál légzési nehézségeket idézhet elő. Ha az autóban hosszabb utakon rendszeresen kénytelenek cigarettafüstöt lélegezni, nagyobb az esélyük, hogy tüdőrákot kapnak. A szívmegbetegedésben szenvedő passzív dohányosok ráadásul ugyanolyan helyzetben vannak, mint a rendszeresen dohányzó emberek.

Kinek tilos dohányoznia? A szlovák jogszabályok nem tiltják, hogy a sofőrök cigarettázzanak az autóban, viszont ha a csikket kidobják az ablakon, akkor szemetelés miatt akár száz eurós büntetést is kaphatnak. Kizárólag a motorkerékpározóknak, a tömegközlekedési eszközök sofőrjeinek tilos rágyújtani vezetés közben.

Külföldi bírságolás

A gyermekek még nagyobb veszélyben vannak kitéve a cigarettafüsttel teli autóban. Nem véletlenül érvényes például Nagy- Britanniában egy olyan törvény, mely szerint, ha az autóban fiatalkorú gyermek ül, tilos a dohányzás. A tilalom az utastársakra is vonatkozik, ráadásul álló autóban, nyitott ajtóknál is. Hasonló szabályozás érvényes Olaszországban is, ahol akkor is büntetés fenyegeti a dohányzó sofőrt, ha az autóban terhes nő ül. Az olaszoknál a szabály megszegéséért 250-től 500 euróig terjedő pénzbírság fenyeget annak függvényében, milyen idős gyermek utazott a dohányzó autójában. Hasonló szabályozás érvényes Skóciában és Írországban is, Ausztriában kerek száz eurójába kerülhet egy sofőrnek, ha a volán mögött ülve rágyújt. Franciaországban csak akkor dohányozhatnak vezetés közben, ha az autóban nem ül 12 évesnél fiatalabb személy, Cipruson ez a korlátozás 16 éves korig érvényes. Nem csak európai utazás során érdemes utánanézni annak, mely országokban tiltják a dohányzást, ha gyermek vagy fiatalkorú ül az autóban, ilyen tilalom ugyanis máshol a világon is érvényes. Például az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában és Kanadában.