Az új Škoda Superb betekintést kínál a legkorszerűbb technológiák világába

Ami a külsőt illeti, a Superb elülső része esett át a legnagyobb változásokon, gyakorlatilag teljesen új orr-részt kapott az autó. Méreteiben viszont nem változott, pontosan ugyanolyan maradt, mint elődje. A tesztelt változat motorházában egy egészen új motor volt, mégpedig a benzines, kétliteres 2.0 TSI. Ez az 1,8 literes benzines TSI erőforrást hivatott helyettesíteni. Míg az előző motor teljesítménye 132 kW volt, addig az aktuálisé 140 kW.

Legfontosabb a kényelem

A Superb mindig is menedzseri autó volt, bár méreteinek köszönhetően a családi kirándulásokkal sem gyűlt meg a baja. Ezen tulajdonságait az aktuális generáció is megőrizte. Hátul rengeteg hely van, szó szerint nyújtózkodni is lehet, ezt pedig garantáltan nem csak a menedzserek fogják értékelni.

A Škoda a praktikus megoldásairól is ismert, így nem meglepő, hogy a hátsó sorokban utazók laptopjukat is tölthetik egy 230 voltos konnektornak köszönhetően, mely mellett két USB-csatlakozót is találunk. Kényelmes a két pohártartót rejtő könyöktartó is, mely mögött nem hiányzik a sítalpak vagy más hosszabb tárgyak szállítására szolgáló nyílás. Szerintem sokan fogják díjazni azt az újdonságot is, hogy a Superb kulcs nélküli ajtónyitása már a hátsó ajtókon is működik – így már nem kell mindig az elülső ajtó kilincsét megfogni ahhoz, hogy kinyissuk a hátsó ajtókat.

Aki a menedzsereknek elkülönített ülésen utazik, tehát az anyósülés mögött, az még jobban növelheti a rendelkezésére álló helyet. Az anyósülés támlájának bal oldalán ugyanis található két vezérlőgomb az ülés beállítására, minek köszönhetően a hátul utazó kényelmesen előbbre tudja tolna az előtte levő ülést. A hátsó ülések fűtése pedig már igazán természetességnek számít.

A volán mögött nagyon gyorsan megtaláltam a kényelmes pozíciót, mindehhez persze hozzájárult a temérdek irányba mozgatható ülés, valamint a függőleges és vízszintes irányba állítható kormánykerék is.



Takarékos és sportos

A 66 literes üzemanyagtartály teletankolása után ezzel a járgánnyal több mint ezer kilométert is megtehetnek, természetesen mindez a vezetési technikán és azon múlik, hogy mennyire van telepakolva az autó. A fogyasztás átlagban hét liter körül mozgott, s mivel az autóban egy hét alatt csak ketten utaztunk, sikerült egyetlen tankolással túllépni az ezer kilométeres távot.

A DSG-váltó nagyon pontos, észrevétlenül váltja az egyes sebességfokozatokat, s mivel a járgányban van Sport üzemmód, így a dinamikusabb vezetésre is lehetőség nyílik.

Az aktuális Superb egyik legnagyobb előnye, a szinte ideálisra beállított futómű, amely nem túl merev, de nem is nagyon puha, így az autó nem dülöngél, minden helyzetben stabil a fekvése az úton. Ennek is köszönhető, hogy a Superbbel lehet élvezni a sportos vezetést, de kilométerek százait is kényelmesen megtesznek autópályán vagy országúton.

Az adaptív tempomat

S ha már autópólyáról beszélünk: a Superbből nem hiányzik az adaptív sebességtartó, és a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, mi több, ebben a járgányban már úgynevezett preadaptív sebességtartót találnak. Ennek lényege, hogy az autó a sofőr beavatkozása nélkül az útviszonyokhoz és a sebességkorlátozásokhoz igazítja az autó sebességét. A rendszert minimum 90 km/órás sebességnél lehet csak aktiválni, s valóban zseniálisan működik, bár a használatát meg kell szokni. Nagyon furcsa érzés, amikor 110 km/órás sebességgel egy élesebb kanyar felé haladok azzal a tudattal, hogy nem kell rálépnem a fékpedálra, mert az autó tényleg elvégzi a munkát a helyettem. A járgány biztonságosan lelassít a kanyar előtt arra a sebességre, amellyel aztán kényelmesen be tudjuk venni a kanyart, majd miután ismét lehetőség van rá, önmagától visszagyorsul az eredetileg beállított sebességre. Ugyanígy viselkedik például, ha letérünk az autópályáról, nem kell fékezni, ugyanis a Superb már a levezető sávban lelassít.

Bámulatos fényszórók

Amit a Superb nemzetközi tesztelése során nem volt lehetőségem kipróbálni, azok a vadonatúj fényszóról voltak. A Superb ugyanis a vadonatúj Škoda Crystal Lightning full-LED matrix fényszórókkal rendelkezik, ehhez fogható megvilágítást egy autóban pedig ritkán lát az ember – pontosabban ilyen profi megvilágításra eddig csak a prémiumkategóriás autókban voltam megszokva. Sötétedés után, hogy igazán kipróbáljam a rendszert, elhajtottam Erdőhátra, ahol ebben az időszakban este gyakran előfordul, hogy egy őz vagy vaddisznó fut az útra. Az ütközés lehetőségét az új fényszórók a minimálisra csökkentik, ugyanis az út mellett olyan széles sávot világítanak meg, hogy az út felé közelítő vadat már messziről észreveszi az ember. A lámpák ráadásul a kanyarokat még azelőtt megvilágítják, hogy a elfordítanánk a volánt, ami tovább növeli éjjel a biztonságot, hiszen jóval előre látjuk, hogy van- valami az úton vagy sem. A szembe vagy az előttünk haladó autók kiárnyékolása is tökéletesen működik, a fényszórók egyszerűen nem engedik, hogy az erős fény más sofőrök látását zavarja, s a rendszer a látószögükben beárnyékolja a világítást. Mindezt pedig úgy, hogy az autó körül minden folyamatosan meg van világítva, tehát nekem, a sofőr szemszögéből tulajdonképpen semmi sem változik. Egy szó mint száz, ez a megvilágítás megéri a pénzét, le a kalappal.

Nagy előrelépés

A Superb aktuális generációja sok mindent megőrzött az előző generációból, minimum a hely és a kényelem terén. Amivel viszont lekörözi elődjét, azok a korszerű technológiák, mint például a már említett preadaptív sebességtartó vagy a speciális fényszórók, s pontosan ez az, amiért inkább az új generációt választanám az előző helyett, a különbség ugyanis ezen a téren óriási, még akkor is, ha azt első ránézésre nem fogja mindenki észrevenni.