VIDEÓ: Idén is bemutatta újdonságait az OROS az udvardi mezőnapokon

Az Országos Mezőnapok Szlovákia legnagyobb mezőgazdasági kiállítása, ahol minden mezőgép-forgalmazó jelen van, aki valamit is számít. Nem véletlen tehát, hogy rendszeres résztvevője a kiállításnak a kukorica- és napraforgó-adaptereket forgalmazó OROS, melynek termékei iránt Szlovákiában is nagy az érdeklődés. A cég idén is jelen volt a kiállításon:

