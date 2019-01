Megkérdeztük Zsigmond Gábort, az Ipolynyéki Zsigmond Pincészet és a 60 hektáros szőlészet tulajdonosát: A klímaváltozásnak milyen hatása lehet a hazai szőlészetre, illetve fel kell-e készülnie a gazdáknak a klímaváltozásra?

„A klímaváltozás már most is érezhető. A borászat ebből akár profitálhat is. Sokkal hosszabb ideig tart az ősz, ez azt is eredményezi, hogy a kék fajtákat tájainkon sokkal nagyobb eredményességgel lehet majd termeszteni, és a vörösborok is kezdenek sokkal érdekesebbek lenni. A szüret akár két héttel korábbra is tehető.

Mindenképp érdemes készülni a klímaváltozásra. Egyrészt az öntözést illetően, mert nyáron nagyon kevés a csapadék, és ma már ott is öntözni kell, ahol eddig erre semmi szükség nem volt. Érdemes elgondolkodni azon is, hogy hagyományos módon műveljük tovább a szőlőt, vagy a sorok közt hosszú távra füvesítjük.

Harmadsorban pedig a fajtaválasztékkal is igazodni kell a klímaváltozáshoz. A mostani hazai nemesítések közül is érdemes válogatni. A kék fajták közül érdekes lehet a Dunaj, Hron, Váh. Ezen kívül oda kell figyelni a hagyományos régi fajtákra is, hiszen a szőlészek, borászok és a fogyasztók is kezdenek visszatérni az itt őshonos fajtákhoz, mert sok külföldi fajta esetében bebizonyosodott, hogy nem érdemes velük kísérletezni, szép borok készíthetők a régi fajtákból is.”

Czigler Mónika