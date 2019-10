A szexvideós Borkai vezet Győrben, sok városban ellenzéki győzelem várható

„Ez már nem olyan lehangoló” – egy ellenzéki vezető így kommentálta a magyarországi helyhatósági választások első eredményeit. Az első fővárosi szavazóköri visszajelzések szerint Karácsony Gergely vezetett Tarlós István előtt, ha szoros versenyben is. A megyei jogú városok között Miskolcon Veres Pál, Szegeden Botka László, Hódmezővásárhelyen Márki-Zay Péter, Salgótarján Fekete Zsolt, Pécs, Péterfy Attila, Dunaújváros Pintér Tamás, Érden Csőzik László, Békéscsabán Szarvas Péter, Siófokon Lengyel József vezetett. Ők valamennyien ellenzékiek. Érdekes, hogy Szombathelyen, ahol teljesen szétesett a Fidesz, Balázsy Péter a párt jelöltje simán behúzta a szavazást és nyert Borkai Zsolt is.

Orbán Viktor szokás szerint egy XII. kerületi általános iskolában szavazott és válaszolt az újságírók kérdésére. A Borkai botránnyal kapcsolatban azt mondta, előbb a győriek mondanak véleményt a polgármesterről, majd másnap ő, egyébként pedig amit tudott, azt személy szerint beletette a kampányba. (Orbán sokáig távol tartotta magát a korteskedéstől, de az utolsó napokban elment néhány olyan településre, ahol a Fidesznek nem voltak erősek a pozíciói.) Karácsony Gergely egy zuglói óvodában szavazott családjával és azt mondta, örül a magas részvételi aránynak a „gyomorforgató kampány után”. Szerinte ez a budapestiek napja lesz, a választás tétje pedig az, hogy a főváros lakói visszaszerzik-e városukat a kormánytól, amit Tarlós István átengedett az elmúlt években. Maga Tarlós István viszont egy békés, gyarapodó várost látott az elmúlt kilenc évben – ezt ő mondta, miután leadta a szavazatát. A választás tétje pedig az, hogy ez az állapot fennmarad-e, vagy „határozatlan, tétova káosz keríti hatalmába”.

A részvétel egész nap magas volt, mindig magasabb mint az öt évvel ezelőtt, sőt, reggel hétkor (bár ennek nyilván nem volt jelentősége) még sosem szavaztak ennyien mint most. 2006-ban 53 százalék volt a részvételi arány, ez a rekord eddig a rendszerváltás óta, … Budapesten és a nagyvárosokban volt egyébként magasabb a részvételi arány, Hódmezővásárhelyen és Győrben kiemelkedően sokan mentek el. Hogy kinek volt jó a sok szavazó, a Fidesznek vagy az ellenzéknek, azt már senki nem merte előre találgatni két okból is. Egyrészt a tavalyi parlamenti választásokon is magasabb volt a résztvevők száma, mint várták, ezt akkor napközben sokan annak tudták be, hogy a kormánnyal elégedetlen szavazók aktivizálták magukat, így végül ez ellenzék örülhet majd, aztán kiderült, a Fidesz mozgósított soha nem látott hatékonysággal, simán ismét kétharmadot szereztek. A másik tényező Borkai Zsolt szexvideója volt, azt megint senki nem tudta-akarta megjósolni, hogy ez hogyan hathat majd az egyes szavazótáborokra.

A nap nem telt incidensek, események nélkül, az egyik legsúlyosabb Pécsen történt, ahol egy szavazókörben élelmiszert osztogattak az embereknek. Amikor ezt a Jobbik képviselőjelöltje és az ATV riportere megpróbálta rögzíteni, három nagydarab férfi került elő és megtámadták őket, a kamerát pedig a földre dobták. Tiszavasvárin az egyik szavazókörben a fideszes delegált a helyi romákat fenyegető hangnemben „a Fideszre akarsz szavazni ugye?” szavakkal presszionálta több esetben is a helyi romákat. Budakeszin még az éjjel egy független induló plakátrongálókra lett figyelmes, mint kiderült, egy fideszes képviselőjelölt és a férje volt az, majd a vita során a helyszínre érkezett a helyi városüzemeltetési kft. vezetője, aki ellökte a független indulót. Budapesten a Ferencvárosban egy ellenzéki plakátokat rongáló férfi kést rántott, amikor Baranyi Krisztina ellenzéki polgármesterjelölt aktivistái kérdőre vonták. Az ukrán határhoz közeli

Kispaládon a helyiek összevesztek az Ukrajnából szavazni érkezőkkel és azt kiabálták nekik, hogy „Húzzatok el innen, ne ti döntsétek már el, hogy ki lesz a polgármester!”. Győrből ellenben a Népszava tudósítója azt jelentette, hogy egész nap békés volt a hangulat, a helyiek Fidesz-győzelmet vártak, bár azt gondolták, a polgármester már így is belebukott a szexvideós botrányba.