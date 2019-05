A nemzeti szuverenitás árusai

Miközben egy titokban készített videó tanúsága szerint egy magát Putyin emberének kiadó nőnek a legnagyobb osztrák bulvárlap megvásárlásáért cserébe zsíros állami közbeszerzéseket ígért, elmondta, hogy Orbán egy osztrák üzletembert használva strómanként szerezte meg a magyar média nagy részét. Heinrich Pecináról, a strómanról – akivel Orbán tavaly találkozott, máig nem tudni, miért –, Strache azt állítja: 15 évvel ezelőtt elkezdte venni Orbánnak a médiát.

És mit mondott Orbánról 25 éven át legfontosabb szövetségese, Simicska Lajos? „Orbán a beszélgetés során felvázolt egy komplett médiaprogramot médiaadóstól, mindenestül… Meg akarja vásárolni az RTL Klubot, hogy aztán meg tudja szüntetni… Megkérdezte, mennyibe kerülne a csatorna megvétele. Mondtam, hogy nem tudom, de ránézésre legalább 300 millió euró, 100 milliárd forint lenne. Erre azt mondta: Nem baj, megveszi majd nekem a Roszatom.”

Strache csak tervezgetett, nem tett még semmit – de már hazaárulóként beszélnek róla Ausztriában.

Mintaképe („Örömömre szolgál meghívni Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és pártját, a Fideszt közös munkára egy közös európai uniós blokkban!” – lelkesedett három hete) viszont titokban meg is kötötte a magyar gazdaság legnagyobb értékű üzletét a Roszatommal: Paks 2-t.

A május eleji Orbán–Strache találkozóról az állami és magánkézben lévő Fidesz-média napokig hozsannázott. Strache péntek esti lebukásáról másnap délután 3-ig nem adott hírt a „közmédia”, az Orbán-strómanok kezében levő sajtótermékek pedig csak Strache lemondásakor.

Eközben egy ismerősöm ezt posztolta a Facebookon: „Balatonfüredtől Budapest 135 km, ebből 90 km autópálya. A maradék úton az egyenlet 45 km: 135 Fidesz/kormány plakát – 1 MSZP, 1 DK (+1 műjobbik).” A kampány utolsó hetében így tájékozódhat a választó Magyarországon.

Sokan azt mondják erre, hogy a politika sajnos ilyen, és Orbán legalább a kereszténység, a magyarság és a családok védelmében politizál. Akkor lássuk, milyen az Orbán-féle családtámogatás. Hirdetések ezrei reklámozzák a „babaváró” tízmilliós hitelt, amit az állam ad bankokon keresztül. Pár hete Fidesz-politikusok előálltak azzal, hogy az EU nem akarja engedni a babaváró hitelt, bezzeg a migránskártyák. Azóta kiderült, hogy a magyar kormány megkeresésére (!) az Európai Bizottság mindössze annyit jelzett (nem tiltott meg semmit, még csak eljárást sem indított), hogy ugyan miért akarja a magyar kormány közpénzből extraprofithoz juttatni a hitelt folyósító bankokat. A kormány ugyanis 5 (bizonyos esetben 8) százalékos kamatra nyújt támogatást a bankoknak, akik semmilyen kockázatot nem vállalnak, mert mind a tőkét, mint a kamatokat az állam állja. A Bizottság azt javasolta, hogy legyen csak annyi a kamat, amennyi egy 10–15 éves államkötvény után járna, ha a bankok – szintén kockázatmentesen – abba fektetnék a pénzüket: 3,5% az 5 helyett.

De a magyar választó azt hallja: a mocskos EU nem akarja engedni, hogy Orbán támogathassa a magyar családokat.

Miközben az EU csak azt nem érti, miért kell a bankok profitját közpénzből növelni. Hogy miért? Mert a magyar bankszféra 50%-a már magyar tulajdonosok (értsd „Mészáros Lőrinc” és más strómanok) kezében van. Még a családtámogatásból is a saját zsebüket tömik ki – EU-ellenes hazug propagandával elfedve.

Strache a nagy osztrák építőipari cég, a Strabag állami megrendeléseit ígérte a médiaszerzésért cserébe orosz partnerének. A Strabagot nemcsak az osztrák, hanem a magyar politika illegális finanszírozásával is vádolják már évtizedek óta (hírbe keveredett vele az MSZP, az SZDSZ, a Fidesz is). Ha így is van, a cég „csak” bizniszeket kér cserébe a kenőpénzért. Putyin viszont nem elégszik meg ennyivel. Ő politikai ellenszolgáltatást is kér, amit szállítanak is neki a szélsőjobb pártok: a Putyin finanszírozta európai szélsőjobb, Salvinitől Le Penen át Orbánig, az unió gyengítésével fizet.

Erre készülnek most is. Aki hétvégén Orbánra és szövetségeseire szavaz, az Putyinra és az ő EU-jára szavaz.

A szerző Pozsonyban (is) élő magyarországi újságíró