847 ezer eurós Ógyalla tartalékalapja

Ógyalla | Az ógyallai képviselő-testület 26. rendes ülésén a tartalékalapból finanszírozandó fejlesztésekről és más pénzügyi jellegű kérdésekről is döntöttek.

Az ógyallai képviselők elfogadták a közrendre vonatkozó általános érvényű rendeletet is. A szöveg egyik pontja arra kötelezi az ingatlanok tulajdonosait, hogy amennyiben közterülettel határos a birtokukat képező ingatlan, úgy az érintett szakaszt kötelesek tisztán, épen és feliratoktól mentesen tartani – ilyen módon az nem fogja rontani a városképet, illetve veszélyeztetni a lakosok biztonságát. A témával kapcsolatban kapcsolatban Štefan Tomaščin képviselő megjegyezte, ezt a kitételt ki kell használni az önkormányzatnak, mert a városközpontban is vannak ilyen jellegű gondok. Képviselői kérdésre Jozef Provazník, a városi rendőrség kinevezett parancsnoka elárulta, a közrend ellen vétő személyekre csak akkor fognak bírságokat kiszabni, amennyiben a szóbeli figyelmeztetés hatástalannak bizonyul.

Zárszámadás és tartalékalap

A 2020-as zárszámadást is elfogadták a képviselők. A Városi Hivatal munkatársa, Edita Gogolová főkönyvelő kifejtette, Ógyalla több mint 181 ezer euró költségvetési többlettel zárta az évet, amelyet – együtt azzal a bő 92 ezerrel, amely a fel nem használt állami és más pénzeszközökből áll – a tartalékalapba építenek be. A pénzügyekkel kapcsolatban elfogadták a város fenntartásában levő intézmények – köztük a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda – 2020-as gazdálkodási jelentéseit is.

Hosszabb diskurzus alakult ki a tartalékalapban található összeg felhasználásáról. Edita Gogolová beszámolója szerint ez 2020 végével 847.086 eurót jelentett, amelyből 160 ezret egyelőre nem kíván elkölteni a város, hogy az adott esetben az előre nem látható kiadások fedezésére és a kedvezőtlen gazdasági helyzet kezelésére fordíthassa. A pénz többi részének felhasználását 27 pontban határozták meg, amelybe számos fejlesztés tartozik. A képviselők ingerküszöbét különösen a kötelező óvodalátogatáshoz kapcsolódó kiadás lépte át. Ógyalla ugyanis 30 ezer eurót szán a marginalizált, öt évnél idősebb roma gyerekek oktatását szolgáló intézmény felállítására, ahová a tervek szerint legalább 20 fő járna. Štefan Pupák képviselő többek között elmondta, az elmúlt két és fél évben összesen nem fordítottak ennyi összeget a város által fenntartott oktatási intézmények fejlesztésére, valamint szerinte az újonnan létrehozandó óvoda nem fogja megoldani a problémát, amennyiben a gyerekek otthon, családi körben továbbra is a megszokott viselkedési mintákat látják a szüleiktől. Peter Závodský polgármester a felvetésekre válaszolva elmondta, törvényi kötelezettség az óvoda létrehozása, s noha jelezték az oktatási tárcának, hogy el kéne halasztani azt, végül nem kaptak haladékot. Ha pedig a meglevő óvodákba integrálják az érintett gyerekeket, úgy az öt évnél kisebbektől vesznek el férőhelyeket az intézményekben. Závodský kiemelte: értelmes kompromisszumot keresnek, a lehető legalacsonyabb árból szeretnék megteremteni a legalapvetőbb körülményeket. Ctibor Melich képviselő pragmatikusan annyit tett hozzá, hogy végső soron a város épületét és tulajdonát fogják fejleszteni. Eduard Ševčík ezzel szemben „kidobott pénznek” címkézte a keretösszeget, mivel szerint legfeljebb csak öt gyerek fogja látogatni az óvodát.

Az intézmény létrehozását – ahogyan a tartalékalap felhasználására irányuló többi 26 pontot is – végül elfogadta a testület.