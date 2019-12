Viharok a PISA-tesztek eredményei körül

Ahogy azt tegnapi cikkünkben írtuk, a kutatás, amelyet 385 szlovákiai, köztük magyar tanítási nyelvű iskolákban is végeztek, a 15 éves tanulók szövegértését 458 pontra értékelte, míg az OECD-átlag 487 pont. A hazai tanulók 31,4%-a pedig ezen belül is rendkívül rossz szövegértési kompetenciával rendelkezik. Hasonlóan rossz a helyzet a természettudományos ismeretek terén, csak a matematikai képességek esetében tapasztalható némi javulás.

A szociális háttér a kulcs

Prékop Mária, az oktatási minisztérium kisebbségi oktatásért felelős főosztályának vezetője lapunknak elmondta, a rossz eredmény több okra, köztük olyanokra vezethető vissza, amelyek nem csak az oktatási intézmények kompetenciája.

„A diákok szociális és gazdasági háttere nagyban befolyásolja az eredményeiket” – mondta Prékop.

Hozzátette, ugyancsak nagy probléma, hogy a szlovákiai iskolarendszer a diákok hátteréből adódó különbséget a tanulók 15 éves korára sem tudja csökkenteni. A főosztályvezető szerint ugyancsak gondot jelent, hogy a hazai oktatás ismeret- és nem kompetencia-központú, valamint, hogy a tantárgyak nem kapcsolódnak egymáshoz.

Prékop szerint kormányzati ciklusokon átívelő reformokra van szükség. Ilyennek nevezte az ötévesek kötelező óvodáztatását, amely előreláthatóan 2021-től lép életbe. Szerinte kedvezőtlen hatást jelent, hogy Szlovákiában a tanulók túl fiatal életkorában már van lehetőség a diákoknak egy más iskolatípusba való átlépésére, az ún. szelektivitásra. Ilyen például a nyolcosztályos gimnáziumba való átlépés lehetősége, vagy az alsó és felső tagozat közötti váltás. Emiatt egyes tanulói csoportokban jelentősen megnőhet a rosszabb szociális háttérrel rendelkező diákok száma, ez pedig növeli a lemaradásuk esélyét.

Az ellenzék elégedetlen

A parlamenten kívüli MKÖ nevében Kiss Beáta, az MKP oktatásügyi alelnöke a PISA-teszttel kapcsolatban kiadott közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy a természettudományos oktatás folyamatosan háttérbe szorul.

„Alacsonyak az óraszámok, folyamatosan csökken a szakos pedagógusok száma, a tantárgyak népszerűsége, presztízse is alacsony – köszönhetően a nem megfelelő társadalmi hozzáállásnak, valamint annak is, hogy a matematika nem kötelező érettségi tantárgy” – írja a párt szakembere, aki szerint csak az lehet a megoldás, ha sokkal több pénzt különítenek el az oktatásra.

Miroslav Beblavý, a parlamenten kívüli Spolu elnöke úgy véli, a PISA-tesztelésen nyújtott teljesítmény is bizonyítja, a közoktatás színvonala romlik. Szlovákia szerinte nem elégedhet meg a középszerűséggel.

„Ha versenyképes gazdaságot és okos embereket akarunk, az EU első, és nem a második feléhez kell tartoznunk”

– fűzte hozzá.

Beblavý kiemelte, hogy Szlovákia a PISA-felmérésen rosszabbul teljesített, mint a szomszédos Csehország vagy Lengyelország.

Az SaS rámutatott, a szlovákiai diákoknak régóta problémát okoznak az olvasási-szövegértési feladatok. Branislav Gröhling (SaS) parlamenti képviselő szerint az értő, kritikus olvasás és az információk ellenőrzésének képessége manapság elengedhetetlenül fontos. „Az SNS az oktatás legnagyobb reformját ígérte. Ehelyett Peter Plavčan minisztersége alatt másfél évig csak előkészítették a reformot, amelyet aztán Martina Lubyová (SNS) miniszter asszony kidobott a kukába. Az oktatás azóta inaktív, egy helyben toporog, és ez a diákok eredményein is meglátszik” – állapította meg Gröhling.

A tárca védekezik

Az oktatási tárca reakciójában azzal védekezett, a matematikai ismeretek terén Szlovákiának az eddigi átlagon aluli teljesítmény után most sikerült elérnie az OECD-országok átlagát.

„A PS/Spolu-koalíció kijelentéseivel becsmérli több ezer tanár és tanárnő munkájának eredményét, azt, hogy ugrásszerűen javult a diákjaink teljesítménye a matematikai műveltség terén”

– áll a tárca közleményében.

A szlovákiai diákok eredménye az előző, 2015-ös méréshez képest valóban 11 pontot javult, de az OECD átlagát jelentő kategóriába így is csak azért került be, mert az utóbbi, nemzetközi mutató is 2004 óta folyamatosan csökken. Jelenleg 489 ponton áll.

A matematika terén elért javulást a Szlovákiai Pedagógusok Kezdeményezése (ISU) a minisztériumot bíráló közleményében nem a tárca intézkedéseinek, hanem egy alulról, a tanárok szintjéről érkező változásnak tudja be. Ezen túl a tárcát azért is bírálják, mert nem nyújt a tanároknak elegendő módszertani segítséget és továbbképzési lehetőséget.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) egyes tagállamaiban végzett PISA-tesztelésekre háromévente kerül sor. Az Oktatásügyi Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete (NÚCEM) Szlovákiában 2018. április 16. és 27. között bonyolította le a tesztelést, amelyen 385 iskola 6770 tanulója vett részt. Közülük 3423 volt a lány és 3347 a fiú.