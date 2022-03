Veszélyes gyógyszeres kihívás terjed a fiatalok között a közösségi médián!

A fiatalok között újra terjed egy népszerű, ám veszélyes kihívás: az ún. Paracetamol challenge. A Gyermekbetegségek Nemzeti Intézete Facebook-on keresztül hívta fel a figyelmet arra a négy iskolásra, akik a kihívás következtében kerültek kórházba. A mérgezést különböző vény nélkül kapható gyógyszerek túladagolása okozta.

A kihívás célja, hogy minden vény nélkül kapható gyógyszert bevegyenek, amit otthon találnak, majd a közösségi médián kell bemutatni, hogyan reagál rá a testük.

A négyből három fiatal veszélyes állapotban volt, toxikus adagot szedtek be paracetamolból, így bent kellett maradniuk a kórházban. A negyedik gyógykezelés után hazamehetett. A Gyermekbetegségek Nemzeti Intézetének egyik orvosa, Jakub Gécz szerint a paracetamol által okozott mérgezés azért is veszélyes, mert a tünetek nem rögtön, van akinél csak 24 óra elmúltával jelentkeznek, és akkorra már a máj hosszútávon is károsodhatott. A tünetei a hasfájás, hányinger vagy hányás.

„ A szándékos gyógyszeres túladagolásra, vagy esetleg gyógyszerek más szerekkel való keverésére egyre több példa van a fiatalok körében, az orvosok már 12 éves kor feletti, önbáltalmazó célzatú gyermekeknél is észrevették.“ - tették hozzá az orvosok a közösségi médián.

„A 12-13 éves kor egy nagyon érzékeny időszak, a gyerekek nem gondolnak bele a lehetséges következményekbe. A cél nem az öngyilkosság, hanem a kísérletezés, és az eredmény megosztása a közösségi médián.“ - mondta Marek Madro pszichológus a Nový Čas-nak.

A pszichológus szerint fontos lenne a szülőknek többet kéne beszélniük a gyerekeikkel, ötleteket adni nekik, hogy mi az, ami adrenalinlöketet adhat, és nem veszélyes, valamint elmondani nekik, hogy fontosak a szülőknek. Madro szerint a megszidás és a kioktatás egyáltalán nem segít.







(refresher, cszs)