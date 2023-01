Zsák a foltját, Orbán Babišt

A figyelem továbbra is Csehországra terelődik, hisz zajlik az elnökválasztás, amelynek második fordulójába bekerült a korrupciós vád alól frissen felmentett exkormányfő is. Valószínűleg Babiš számára az elnökválasztás egyfajta brandvisszaépítési kísérlet, miközben a végső győzelemre kevés az esélye. Hogy kerül a képbe a magyar miniszterelnök?

Orbán Viktor szinte mindenhol ott van, ahol különböző érdekeinek táptalajt tud biztosítani, hisz nem „csak” a népnek akarja a jót. Közép- európai viszonylatban nagyon erős szeretne maradni Magyarország miniszterelnöke, s folyamatosan olyan vezetőkkel vagy exvezérekkel szimpatizál, akik az ő stílusához hasonlóan próbáltak élni a hatalomgyakorlással. Nem is olyan rég nyilatkozott Robert Ficóról Szijjártó (valószínűleg mint Orbán visszhangja) úgy, hogy a valamikori szlovák kormányfő „kiérdemli a magyar emberek tiszteletét”, mert szerinte „jelentősen hozzájárult a két ország kapcsolatának javításához”. Erre a kijelentésre, valljuk be, magunkban sokan rácsodálkoztunk. Most Orbán kifejezte rokonszenvét Andrej Babišsal szemben, aki néhány hónapja még a körmét rágva várta az ítéletet, de valahogy mégis megúszta. A rokonszenv nem alaptalan…

A Babiš vezette ANO sajátossága, hogy kifejezetten az alsóbb rétegeket célozva politizál, és választásról választásra egyre sikeresebb lett a munkanélküliek, az alacsonyabb végzettségűek és az idősebbek körében. Mindeközben egyre kevesebb szavazatot kapott azokból a szavazókörökből, ahol az átlagosnál magasabb a felsőfokú végzettségűek vagy éppen az önfoglalkoztatottak aránya. Ezek a választásszociológiai összefüggések egyébiránt teljesen megfelelnek a Fidesz 2014 és 2022 között tapasztalt mozgásának. Kimondhatjuk, hogy az ANO és a Fidesz egyforma egyenletet próbál megoldani, amelyben az emberek az X eredményre várnak, de valahogy többször jön ki az Y.

Bár szinte egyértelmű, hogy Andrej Babiš nem fog befutni az első helyre az elnökválasztáson (habár a mai világban…), attól még érdekes forgatókönyv lenne egy maffiakooperáció Közép-Európában. Gondoljunk csak bele, mi lenne, ha netán a cseh exvezér újra hatalomra jutna, Szlovákiában pedig az előrehozott választás során Fico kerülne ki győztesen! Ínycsiklandozó triumvirátus, amely mellé Lengyelország d’Artagnanként csatlakozhat, amennyiben sikerül tartania a tempót. Nyilván minderre van a legkevesebb esély az elkövetkezendő időszakban, de nem árt ezt is fontolóra venni. Láthatjuk, hogy a Fidesz hatalma töretlen – annak ellenére, hogy teljesen kihasználják a közalkalmazottaikat és a köztisztviselőiket. Csehországban pedig a második fordulóig jutott egy olyan elnökjelölt, aki egy korrupciós botrányban Európa-szerte hírhedtté vált, miközben nálunk a Smer és a Hlas népszavazáson keresztül szeretne választást kieszközölni.

„Örülök, hogy a tények még mindig számítanak! Minden jót kívánok, Andrej Babiš. Harcolj tovább!” – írta a Twitteren Orbán. A tények csak az igazat mondják, hisz ők is csak „átlagos” emberek.