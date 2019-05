Keleten nincs semmi… Ezt mondta tavaly tavasszal Robert Fico. Nos, ebből a semmiből most hirtelen kerekedett egy lázadás a Smerben.

Az első. Egy hamisítatlan, nyílt zendülés a pártelnök ellen. És abban is az első, hogy a széles nyilvánosság elé került, mert bár korábban is akadtak jelek, hogy a pártban nő az elégedetlenség, de azokat eddig gondosan elfedte a Smer vezetésének nyilvánosság előtti egységes fellépése.

Történhetett volna most is így. A Smer keleti szárnya lázadt fel, levelet írtak a pártvezetésnek, melyben Fica és Kaliňák fejét követelik. A kassai lázadók vezére pedig Mária Smolková eddigi smeres EP-képviselő, aki viszont idén kimaradt a Smer EP-képviselői listájáról. A levélre „ellenlevéllel” válaszolt a Smer másik hét kerületi szervezetének elnöke, és természetesen azzal intéznék el Smolkovát, hogy a beteljesületlen politikai ambíciói miatt lázítja a keleti végeket, és csalódottságát nem illene „politikai nyilatkozatokba” önteni.

Sokkal komolyabban állt a levélhez és az egész ügyhöz Peter Pellegrini kormányfő, mert az újságíróknak a következőket mondta: „Mindent megteszek azért, hogy a Smer ismét megnyerje a parlamenti választást és kormányra kerüljön. De ehhez alapvető reformokon kell átesnie. Ha ez sikerül, akkor alighanem gyakran fogunk találkozni. Ha pedig nem sikerül, akkor talán egyáltalán nem találkozunk többet”.

Pellegrini szavaiból az is kiderült, hogy világosan látja a helyzetet: egyáltalán nem biztos, hogy 2020 márciusa után a Smer fog kormányalakítási tárgyalásokat kezdeni. Támogatottsága 20 százalék alá esett, és az európai parlamenti választás megmutatta, hogy már nem magától értetődő, hogy a Smer nyeri a választást Szlovákiában, mint ahogy az az elmúlt években volt.

A kérdés, hogy a Smer meg tud-e oldani bármit is a párton belüli vitával. Mit is jelentene mindez? Leszakadna az oligarchákról? Távozna Fico és Kaliňák, akik a választási győzelmeket szállították, amikor még ment a szekér – most azonban már mindennek ők a megtestesítői, ami miatt elfogadhatatlan a Smer? És Fico és Kaliňák nélkül egycsapásra elfogadható lenne a Smer?

És hol voltak azok a „rendes” smeresek a párt botrányai idején,

a CT-túlárazáskor, Ladislav B. ügyes-bajos dolgaitól egészen Marián K.-ig, és a kettős gyilkosságig? Maďarič volt az egyetlen, aki bő egy évvel ezelőtt lemondott és távozott a pártból.

Elég nehéz elképzelni, hogy létrejöhet valamiféle „emberarcú” Smer. Az ellentétes irányú folyamat sokkal gyorsabb és határozottabb, ahogy ezt megmutatta a köztársasági-elnökválasztáson Maroš Šefčovič is, aki nemzetközileg elfogadott uniós biztosból pillanatok alatt vedlett át keményvonalas smeres pártkatonává.

Ez egyúttal üzenet az ellenzéki pártoknak is: ha összefognak és elég aktívak lesznek, nem lesz szükségük a Smerre, vagy arra, ami megmarad belőle a választások utánra. Az európai parlamenti választás bebizonyította, hogy le lehet győzni egyszerre Ficót és Kotlebát is.

