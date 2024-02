Veszélyben Szlovákia uniós forrásai?

Az Európai Bizottság még a büntető törvénykönyv módosításának elején tudatta a szlovák kormánnyal, hogy nem igazán tartja jó ötletnek, hogy ez a törvénymódosítás gyorsított eljárásban zajlik le. A kormánykoalíció azonban ignorálta az Európai Bizottság meglátásait, és ennek az első eredménye lehet, hogy az EU ideiglenesen leállította az uniós újjáépítési alap negyedik kifizetési kérvényének az értékelését. Itt nem kis összegről van szó, a negyedik részletben Szlovákia 900 millió euró kifizetését kérvényezte. Az Európai Bizottságnak a kérvény jogosságának elbírálására két hónapja van, ezt szakította meg ideiglenesen. A kormánykoalíció képviselői szerint ez egyáltalán nem függ össze a büntető törvénykönyv módosításával, de véletlen egybeesésnek kicsit különös a dolog – figyelembe véve, hogy az első három kifizetéssel ilyen probléma nem fordult elő. A Denník N értesülései szerint az Európai Bizottság a költségvetési kiadási korlátokkal, a fenntartható közlekedéssel és a jogállamisággal kapcsolatban vár a kormánytól részletesebb magyarázatot.

A Progresszív Szlovákia képviselői szerint az Európai Bizottság az elmúlt hetekben két olyan levelet is írt a szlovák kormánynak, melyben aggodalmát fejezi ki a büntető törvénykönyv gyorsított eljárásban történt módosításával kapcsolatban, és figyelmeztet arra, hogy a jogállamiság alapelveinek megsértése esetén uniós eljárás is indulhat Szlovákia ellen. Ezt el lehet bagatellizálni, de az Európai Bizottság a jogállamiság komoly megsértése esetén akár az összes uniós pénzügyi forrást leállíthatja. Erről Magyarország is meggyőződhetett, mikor 2022 decemberében az EU befagyasztotta 22 milliárd euró felzárkóztatási támogatás kifizetését addig, amíg Magyarország nem teljesíti a jogállamisággal és a korrupcióellenes fellépéssel kapcsolatos uniós feltételeket. Hasonló cipőben járt Lengyelország is, amelynek az EU szintén befagyasztotta az országnak járó uniós pénzügyi források nagy részét.

Jól látszik tehát, hogy az Európai Bizottság nem blöfföl, és ha úgy ítéli meg, hogy Szlovákiában is gond van a jogállamisággal és a korrupcióellenes fellépéssel, befagyaszthatja a Szlovákiába áramló uniós pénzügyi források kifizetését is. Jelenleg ugyan még itt nem tartunk, de az Európai Bizottság figyelmeztetései mindenképpen aggasztóak. A szlovák gazdaság jelenlegi gyengébb növekedése mellett nagy szükség van az uniós forrásokra, melyek nélkül a gazdasági növekedés éves szinten akár 1 százalékponttal is csökkenhet. 2024-ben és 2025-ben a befektetéseknél különösen nagy szerepe van az újjáépítési alapból érkező pénzügyi forrásoknak, melyek elakadása több területen is komoly gondot okozna. Mivel a kormánykoalíció minden figyelmeztetés ellenére végigvitte a büntető törvénykönyv gyorsított eljárásban való módosítását, kulcsfontosságú lesz, hogy meggyőzze az Európai Bizottságot, hogy ezzel nem sérült a jogállamiság és a korrupcióellenes küzdelem. Nem valószínű, hogy az EU azonnal az uniós források befagyasztásával fog reagálni a szlovák kormány lépéseire, de az Európai Bizottság ezek után mindenképpen kiemelt figyelmet fog szentelni a szlovák jogállamiság további alakulásának.