Veszélyben az uborkaszezon

Sírva fakadtak, mert megállapították, hogy idén nem lesz uborka. Nem lesz uborka, mert az éjszakai hőmérséklet még májusban is olyan alacsony volt, hogy az uborkának egyszerűen nem volt kedve kihajtani.

A két jó barát bánatában világgá indult, de szokásuk szerint csak a Homályos tekintetű homárhoz címzett csapszékig jutottak, amely a vírushelyzetből fakadóan kertvendéglőként üzemelt. Hangosan újságolták a többi vendégnek, hogy idén nemcsak az olimpia meg a fesztiválszezon marad el, de még az uborkaszezon is. Kisemmizve érezték magukat, mert a fesztiválokról és a sporteseményekről képesek voltak lemondani, azt viszont képtelenek voltak feldolgozni, hogy idén nem lesz mit a kovászos uborkás üvegbe gyömöszölniük. Vagyis hát lesz, csak az már nem olyan.

Bandika reménytelenségének hullámai átcsaptak a feje felett, és ennek hatására azt mondta, idén kovi ubi helyett csak Covid-ubira számíthatnak a kovászos uborka rajongói. Ervin érezte, hogy ez már túlzás, meg is mondta barátjának, hogy legközelebb ilyen alsó polcos szóviccekkel ne rontsa a levegőt. Közben elhallgatott a rádióból a Forever young, és elkezdték mondani a híreket. Ervin megjegyezte, hogy a déli ötperces hírekben egy szó sem esett a közelgő uborkaapokalipszisről, és ez szerinte baj. Miért, ön mivel orvosolná a helyzetet, ha lenne rá legitimitása? – érdeklődött fáradt, olajos szemekkel Bandika. Ervin kifejtette, hogy szerinte teljes mértékben elfogadhatatlanok a kilátások, amelyek szerint a körülmények idén megfosztják kovászos uborkájától a lakosságot. Szerinte haladéktalanul létre kell hozni a központi uborkaügyi hivatalt, melynek elsődleges feladata lenne, hogy kidolgozza a nemzeti/népi uborkaprogramot, kinek melyik megnevezés a szimpatikusabb. Ennek a programnak a fő feladata pedig nyilván az lenne, hogy visszaadja az emberek uborkáját.

Hogy kitört magából az uborkológus – jegyezte meg szárazon Bandika. Ervin nem tagadta, hogy kedvenc időtöltései közé tartozik a filantrópia, vagyis olyan megoldások kitalálása, amelyek széles körben segíthetik az emberiséget, vagy annak egy részét. Bandika tovább fűzte a konzekvenciáit. Maga akkor, barátom, nem más, mint egy filantrópus.

Filantróp – javította ki Ervin. Bandika erre megkérdezte, hogy ha a biolog magyarul biológus, a virolog meg virológus, akkor a filantrop miért nem lehet filantrópus.

Azt is elmondta még, hogy az emberiség az utóbbi időben túlságosan hozzászokott ahhoz, hogy minden elsőre sikerül. El kell vetni az uborkát másodszor is, aztán majd lesz uborkaszezon is, csak később. Hová rohanunk?

A szerző a Vasárnap munkatársa