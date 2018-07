Vendégmunkás nélkül már nem megy

Szlovákia fontos fordulóponthoz érkezett. A vendégmunkások tömeges beengedése nélkül elképzelhetetlen a gazdaság további dinamikus növekedése. Mára ezt a kormány is tudatosította, a népszerűségvesztéstől félve azonban továbbra is halogatja a valóban hatékony döntések meghozatalát.

Szlovákia a munkanélküliség szempontjából korábban uniós rekordernek számított, a politikusok így arra koncentráltak, hogy minél gyorsabban minél több új munkahely létrehozását tegyék lehetővé. Mivel ezt a nagy autóipari cégek biztosították, régiónk többi országához hasonlóan a szlovák kormányok is bőkezű támogatásokkal próbálták becsalogatni őket. A szükségből azonban idővel szokás lett, és a politikai elit még ma is mexikói hullámzásba kezd örömében, ha egy újabb autóipari céget sikerült ideédesgetnie, miközben erre az országnak már semmi szüksége. Ráadásul míg a külföldi nagyberuházókat százmilliós támogatásokkal tömték ki, a kisebb hazai vállalkozókról, akik vidéken a kevésbé képzett embereknek is képesek lettek volna munkát biztosítani, megfeledkeztek. Emiatt az országban továbbra is nagyjából 180 ezer állástalan van, miközben a cégek nagyjából 100 ezer állást képtelenek betölteni. A munkanélküliek között ugyanis rengeteg az olyan, akinek semmilyen szakképesítése nincs, márpedig a cégek leginkább a szakképzett munkaerő iránt érdeklődnek.

Ez ma a helyzet, amely a kormányt több feladat elé állítja. Egyrészt biztosítania kell, hogy az említett 180 ezer állástalan közül munkalehetőséget teremtsen azoknak, akik dolgozni akarnak. Ezt csak úgy érheti el, ha több támogatást nyújt az elmaradottabb régiókban az alacsony szakképesítést igénylő vállalkozásoknak. Ezzel párhuzamosan az eddiginél is hatékonyabban kellene kiszűrnie a szociális rendszeren élősködőket, azokat, akik soha nem dolgoztak, és a legszívesebben életük végéig szociális segélyből élnének.

Ennél is fontosabb azonban, hogy mindannyian tudatosítsuk: Szlovákia fordulóponthoz érkezett, vendégmunkások nélkül már elképzelhetetlen a gazdaság további dinamikus növekedése. Persze, lehet azon vitatkozni, hogy ez jó vagy rossz, de nem szabadna homokba dugni a fejünket.

Mára – a vállalkozók kitartó érvelésének köszönhetően – ezt már a kormány is felfogta, a vendégmunkások foglalkoztatásának valóban hatékony egyszerűsítését azonban nem sieti el. Májustól ugyan némileg egyszerűsödtek a nem uniós országokból érkezők foglalkoztatásával kapcsolatos szabályok, ezek azonban csak kozmetikai változtatások, amelyek nem sokat könnyítettek a vállalkozók életén.

A változások a munkaügyi hivatalokkal szembeni elvárásokon enyhítettek, ráadásul csak bizonyos esetekben. A bonyolult és hosszadalmas, hónapokig tartó idegenrendészeti eljárás azonban semmit sem változott, és a belügy szerint nem is terveznek látványosabb módosításokat.

Mindezt figyelembe véve nem csoda, hogy a vendégmunkások által a legjobb feltételeket biztosító államok toplistáján Szlovákiát az összes környező ország lekörözi. Csehországot, Magyarországot és Lengyelországot az elmúlt időszakban a lakosság számához viszonyítva négyszer több vendégmunkás választotta, mint Szlovákiát. Az elemzők szerint ennek javarészt az az oka, hogy a kormány keveset tesz az ország népszerűsítése érdekében, nem tudja meggyőzni a külföldieket, hogy megéri nálunk dolgozni.

Sokat nyomhat a latban azonban a lakosság átlagosnál nagyobb idegenkedése is a külföldiekkel szemben.

Ha nem sikerül javítani a helyzeten, annak mi isszuk meg a levét. A jegybank arra figyelmeztet, hogy a munkaerőhiány már most fékezi a gazdasági növekedést, és a fékezés az elkövetkező időszakban még látványosabb lehet, amit már a lakosság is megérez. A politikusoknak tudomásul kellene venniük, hogy ezzel nem várhatnak a következő választásokig, a cégeknek most van szükségük új alkalmazottakra, és ha alkalmazásukat az állam művileg nehezíti, akkor egyszerűen továbbállnak olyan országokba, ahol ezzel nincs gond.