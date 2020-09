Véget vetnek a zenének?

Komoly nagytakarítás kezdődik októberben a Facebookon. Retteghet, aki mások dalait adja elő, osztja meg, vagy akár csak engedi beszűrődni a háttérből. Egészen őszinte leszek: többször végigolvastam a cég közleményét, de nem lettem okosabb. Konzultáltam tanult kollégákkal, számukra sem világos, mi készül. Úgyhogy most olvasóinkhoz fordulok: keresem a helyes megfejtőt.

A lényeg: ha a zenei tartalom feltöltője nem rendelkezik a jogokkal, és a „takarítóbrigád” rajtakapja, törölhetik a videót, letilthatják őt egy időre a Facebookról, de akár a szerzemény tulajdonosa (a kiadó, a szerző vagy valamilyen ügynökség) is számonkérheti ezt. Szerintem aki kiposztolja kedvenc klipjét, koncert- vagy audiofelvételét, az jót tesz az előadónak, mert több emberhez eljut a zene. Ha „élőzik” egy koncertről (ezt én is gyakran csinálom), szintén népszerűsíti az előadót, illetve vágyat ébreszt a nézőben, hogy legközelebb ő is elmenjen a koncertjére. Akinek pedig van hangja vagy játszik hangszeren, és közkinccsé tesz egy saját feldolgozást, akár új életet is lehelhet egy rég elfeledett dalba, kedvet csinálhat az eredeti műhöz.

A karanténidőszak alatt egymást érték a szobakoncertek, és bizony itt-ott becsúszott némi bűnözés, még a sztároknál is. Számomra a legnagyobb meglepetést Post Malone okozta, aki lenyomott egy komplett Nirvana-műsort – ezt a produkciót MTV zenei díjra is jelölték egy idén létrehozott kategóriában (a legjobb karanténkoncert). És íme, miket találtam a Facebookon az elmúlt egy-két napban.

A nyolcvanas évek egyik sztárzenekarának számító REO Speedwagon nagy slágerét bendzsón és gitáron adta elő egy vidám duó. Egy hátsó udvarban muzsikáltak a felvételen, előtte elmondták, hogy vállalnak kerti partikat, szülinapokat, szóval lehet őket hívni Oregon államon belül. Az eredetileg kissé szirupos balladát (Keep On Loving You) gyorsabb tempóban, lazább felfogásban játszották, de azért távol állt tőlük a megszentségtelenítés. Remélem, tudnak róla a fiúk, mekkora bajba kerülhetnek hamarosan.

Aztán fél nappal később mit látok?! Kevin Cronin, az említett REO Speedwagon frontembere egy Alicia Keys-számot énekel saját nappalijában, családi kórussal, a pénteken elhunyt ikonikus amerikai bírónő, Ruth Bader Ginsburg emlékére. Kétlem, hogy megvásárolta volna a This Girl Is On Fire jogait, úgyhogy a Facebook-csapat most biztos sajnálja, hogy nincs még október. De Alicia Keys sem ma született bárány: ő nemrég Billie Eilish egyik dalát adta elő, szintén a saját nappalijában. A két művésznőt összehozták egy tévéműsorban, kiderült, hogy egymás nagy rajongói, Billie például a Fallin című Alicia-dalt énekelte el és tette közkinccsé évekkel ezelőtt. Szóval ilyen szép gesztusokért is bünti jár majd, ha jól értem. Bárcsak tévednék.

Persze világos, hogy Mark Zuckerbergék jót akarnak, a dalszerzők és jogtulajdonosok érdekeit védik. Azt azonban nem hinném, hogy jelenleg, az álhírek korában, a világjárvány közepette, másfél hónappal az amerikai elnökválasztás előtt ez lenne a legfőbb feladatuk. És arra is kíváncsi leszek, hogy a világ összes Facebook-felhasználójának posztjai közül hogyan szűrik ki a jogilag necces tartalmakat. A megfejtéseket Facebook-üzenetben várom.