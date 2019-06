Unokázós politikusok

A szlovákiai nyugdíjasoknak az eddiginél is óvatosabbnak kell lenniük, az átverésükre szakosodott csalók ugyanis újabb szintet léptek.

Ezúttal egy jól szervezett csoport igyekszik becsapni őket, és már nem csupán a pénzükre hajtanak. Lapunk olvasói előtt bizonyára nem ismeretlen fogalom az unokázós csalás, melynek célpontjai az idősebb emberek. Tipikus példa, amikor valaki felhívja őket telefonon, azt állítva, hogy az unokájuk balesetet szenvedett, súlyos állapotban van, és pénzre van szüksége a baleset másik résztvevőjének kifizetéséhez, hogy ne kerüljön még nagyobb bajba. Hamarosan meg is jelenik valaki a pénzért, az idős emberek egy része pedig hagyja magát átverni, hiszen jóhiszeműen fel sem tételezi, hogy be akarják őt csapni. A jó hír, hogy a masszív felvilágosító kampánynak köszönhetően ma már egyre kevesebb nyugdíjas hagyja magát átverni ezzel a trükkel, a rossz az, hogy a nyugdíjasok átverésére szakosodott csoportok szintet léptek, és egészen új módszereket használnak, amikor már az unokákra sem kell hivatkozniuk.

Egy ilyen csoport épp a napokban aktivizálódott ismét, és rengeteg áldozata lehet, ha a nyugdíjasokat nem figyelmeztetik időben.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a szálak a legfelsőbb politikai körökhöz vezetnek, az elkövetők ráadásul rendkívül óvatosak, és általában csak négyévente csapnak le a nyugdíjasokra.

Az egyik elkövető, Ján R. munkaügyi miniszternek adja ki magát,

és egy valóban eredeti ötlettel próbálja elnyerni az idős, kiszolgáltatott emberek bizalmát. Azt állítja, hogy szervezett csoportjuk, amelyet Smer néven sikerült beazonosítani, fokozatosan bevezetné Szlovákiában a 13. nyugdíjat.

A bandafőnök, Robert F. szerint „szeretnének minél hamarabb előállni ezzel a javaslattal, talán már jövőre”.

Ehhez azonban az kell, hogy a nyugdíjasok rájuk szavazzanak, hiszen jövőre parlamenti választás lesz, és ha a Smer nem lesz kormányerő, a 13. nyugdíjból nem lesz semmi. Ezúton szeretnénk figyelmeztetni minden nyugdíjast: ne dőljenek be a csalóknak!

Ez a szervezett csoport szűk négy éve, a 2016-os parlamenti választás előtt ugyanezzel az ígérettel próbálta becsapni az idősebb embereket. „Szeretnénk elérni, hogy a 13. nyugdíj a harmadik szociális csomag részét képezze. Ezt azonban csak akkor garantálhatjuk, ha az elkövetkező választásokat követően beleszólásunk lesz a kormányprogramba. Úgy gondolom, hogy ez egy világos válasz arra, hogyan viszonyulunk a nyugdíjasokhoz” – mondta Ján R. 2015 októberében, akkor is munkaügyi miniszternek adva ki magát. Nos, reméljük, hogy az elkövetkező időszakban egyre többen jönnek rá, valójában hogyan is viszonyul a Smer a nyugdíjasokhoz: a szavazatuk megszerzését követően magasról tesz az ígéreteire.

Az unokázós csalókkal kapcsolatban a szakemberek egyébként azt ajánlják a nyugdíjasoknak, hogy azonnal ellenőrizzék az üzenet valóságtartalmát, és csak ezt követően hozzák meg a döntésüket. Sokat tehetnek a családok is azzal, hogy rendszeresen felhívják idősebb rokonuk, ismerősük figyelmét a fentiekhez hasonló átverési módszerekre. És persze arra is, hogy soha ne nyissanak ajtót idegeneknek, ne adják nekik a pénzüket, és főleg ne a szavazatukat, ezzel ugyanis a családjuk jövőjét is veszélyeztetik.