Tagadja, tehát igaz!

Igen ám, csakhogy a mesterséges intelligenciának, az egyre fejlődő technológiai lehetőségeknek hála most az online bűnözők is rákaptak az ilyen, nyilvánosan elérhető felvételekre (és a közösségi platformokon közzétett posztokra), hiszen ez kiváló alapanyag. Például arra, hogy hamisított, ám élethűnek tűnő, azaz deepfake erotikus, szexuális vagy akár pornóvideót készítsenek az áldozatról, aki mit sem sejt az egészről – bár biztosan lesznek olyan párosítások, amelyeket nem is bánna az áldozat (hányszor ábrándozott már a titkárnőről, a takarítóról vagy kollégáról, hogy jó lenne ágyba cserkészni vagy „megpörgetni”, ahogy a minap a villamoson mellettem utazó tinédzserek beszéltek egymás között, hány lányt vinnének a hálójukba az osztályból, és mondanom sem kell, nem volt rövid a lista), de ez már egy másik műsor… Ha elkészült az álvideó, máris felteszik valamelyik nyilvános, ingyenesen elérhető pornóoldalra, hogy ihletet adjanak azoknak, akik kisebb inspirációra vágynak a kanosságuk, szexuális vágyuk kielégítéséhez. Innentől kezdve az irányítás már nem az áldozat kezében van…

Míg korábban is voltak hasonló módszerek, akkor „titkos felvételekkel” zsaroltak a bűnözők, ám előbb elküldték (már ha volt ilyen a kezükben, sokszor elég volt a próbálkozás, és már csörgött is a kassza), és azért kértek váltságdíjat – nem is keveset, néha több száz vagy akár ezer dollárt is –, hogy ne hozzák azt nyilvánosságra. Most a kész „művet” már előbb hozzák nyilvánosságra, és azért kérik a pénzt, hogy távolítsák el az oldalról. S hogy hatékonyabb legyen a pénzbehajtás, a fenyegetést megspékelik azzal, hogy mindenkinek elküldik a videót – családnak, ismerősöknek, barátoknak, üzleti partnereknek, sőt még a főnöknek is (könnyű több százas listát készíteni, hiszen a sok-sok ismerős a közösségi platformokon egy alap adatbázis, ki számít az áldozat számára).

Már az is ciki, amikor az áldozatnak magyarázkodni kell, hogy nem ő szerepel a felvételen, az csak egy hamisítvány, az új technológiák pedig valóban élethűnek ábrázolják az eseményt, és valljuk be, egy ilyen videó megtekintésénél nem az esetleges pixelek lesznek a figyelem középpontjában. És több se kell egy féltékeny feleségnek, férjnek, hogy elkezdődjön a jelenet, hiszen „tudtam, hogy azzal a lotyóval kavarsz, itt a bizonyíték” stb. És ilyenkor mondhat bármit az áldozat, úgysem fognak neki hinni, előkerül a „tagadja, tehát igaz” szlogen...

Pedig nem kellene a dráma, hiszen ki ismerné jobban a férj/feleség adottságait, mint a párja, és bármilyen jó is a videó, azért senki nem tesz fel meztelen fotókat a közösségi platformokra, így azt egyelőre még nehéz élethűen ábrázolni (ez is csak idő kérdése). Bár a dráma hevében lehet, elkerüli az ilyen apróság a figyelmet.

Egyelőre ez még csak a kezdeti szakasz, ám egyre nehezebb lesz a magyarázkodás, amikor a mesterséges intelligencia nemcsak az arcokat, hanem a meztelen valóságot is párosítja a videóhoz, a hangunkkal, sóhajainkkal együtt. Akkor leszünk igazán bajban. Ott már sokkal nyögvenyelősebb lesz a magyarázkodás…