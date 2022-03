Sztálin mosolya

„Jönnek friss tavaszok – vetés sarjad, / áldott és meleg nap szökken az égre, / nem lesz éhség többé, nem lesz nyomor / és nem lesz háború, – csak béke, béke...” – Bábi Tibor versét a Fáklya folyóirat 1953. májusi számában láttam a minap, és most a pozsonyi Szlovák Nemzeti Felkelés terén jut az eszembe, ahol Putyin és „különleges művelete” ellen tüntetnek.

TASR/AP-felvétel