Szlovákia helye az EU-ban van

A tanulmány időzítésében közrejátszhatott a szeptemberi előre hozott választás ténye is, ugyanis Szlovákiában több olyan politikai párt van, mely burkoltan vagy akár nyíltan is az Európai Unió ellen próbálja hangolni a lakosságot. A Republika párt egészen odáig megy, hogy uniós reformok híján kész kiírni a Szlovákia uniós tagságáról szóló népszavazást is. Az EU-ellenes retorikának már ma is látható hatásai vannak, az Eurobarométer közvélemény-kutatása szerint az EU-ba vetett bizalom Szlovákiában mélyen az uniós átlag alatt van. Míg uniós szinten a megkérdezettek 47 százaléka bízik az EU-ban, Szlovákiában ez az arány csak 37 százalék. A visegrádi országok szintjén is a szlovák lakosok bíznak legkevésbé az EU-ban, Magyarországon még a szintén erős Brüsszel-ellenes retorika ellenére is a megkérdezettek 50 százaléka bízik az unióban.

Ezért is fontos újra és újra elismételni az uniós tagság előnyeit a szlovák lakosság számára, és ezért is jó, hogy a Szlovák Nemzeti Bank elemzői számszerűsítették Szlovákia uniós tagságának pozitív hatásait. A legnagyobb pozitív hatást az uniós egységes piacban való részvétel jelenti, mely hosszú távon 15 százalékponttal növelte a szlovák GDP-t. Szlovákia a legnyitottabb gazdaságok közé tartozik Európában, ezért a szlovák gazdaság számára az uniós egységes piacnak nincs alternatívája. A brexit esetében megfigyelhettük, hogy még egy sokkal nagyobb és fejlettebb gazdaságot is megviselt az uniós egységes piac elhagyása, és a Szlovák Nemzeti Bank számításai szerint Szlovákiában ez akár a szlovák GDP 36 százalékát is veszélyeztethetné. Gondoljunk arra, hogy a szlovák gazdaság legfontosabb vállalatai külföldi tulajdonúak és exportorientáltak, ezért az egységes piacból való kilépés komolyan fenyegetné ezek további szlovákiai működését.

Ami a további pozitív gazdasági hatásokat illeti, az uniós tagság 19 évében Szlovákia nettó 24 milliárd euróhoz jutott hozzá az uniós forrásokból. Ez egy szlovák lakosra átszámítva 4500 eurót jelent, és a GDP-hez mérten Szlovákia több uniós forráshoz jutott hozzá, mint például Csehország. Az uniós pénzügyi források eff ektív felhasználása Szlovákiában hosszú távú probléma, de ezek közvetlenül és közvetetten 3,4 százalékponttal növelték meg a szlovák GDP-t 2004 és 2022 között. Az uniós tagság kevésbé ismert pozitív hatásai közül a Szlovák Nemzeti Bank kiemeli az államadósság finanszírozásával járó kamatmegtakarítást, ami az uniós tagságnak köszönhetően éves szinten mintegy 700 millió euróra tehető. Az uniós tagság 19 eddigi éve alatt ez a szlovák GDP 0,6 százalékát teszi ki.

Közérthető formában, a Szlovák Nemzeti Bank szerint egy átlagos négytagú szlovák háztartás jóléte egy 5 éves periódusban 16 ezer euróval volt magasabb az ország uniós tagságának köszönhetően. Gazdaságilag tehát Szlovákia uniós tagsága mindenképpen pozitív hatásokkal jár, de érdemes észben tartani, hogy ennek előnyei nem csak a gazdasági aspektusokra korlátozódnak. Szlovákia EU-tagsága a Nyugathoz való tartozás fontos szimbóluma, mely után sok évig vágyakoztunk. Elkeserítő ezért, hogy két évtized elteltével a szlovák lakosság egy részét már semmi sem tudja meggyőzni az uniós tagság előnyeiről. Szlovákia EU-tagságának azonban az unió problémáinak ellenére sincs alternatívája, enélkül a kicsi és törékeny szlovák gazdaság teljesen ki lenne téve a világgazdaság veszélyes hullámainak.