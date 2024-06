Szélsőjobbos frakciók

Azoknak az adózóknak, akik három hónappal meghosszabbították a jövedelemadó-bevallás benyújtásának a határidejét, e hónap végéig kell eleget tenniük ennek a kötelezettségüknek, és az adót be is kell fizetniük. Mit tehetnek azok, akiknek ez még most is gondot okozna?