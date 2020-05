Politikai divatok

Aki keresztény, az támogatja a vasárnapi zárvatartást. Aztán pedig az abortuszok betiltását.

Röviden így vázolható fel az elmúlt és az elkövetkező napok politikai eszmecseréje. Világjárvány idején nyilván nincs más fontos téma. Bár a koronavírus-járvány csodával határos módon szinte elkerülte az országot, a gazdasági következmények annál súlyosabbak lesznek, ezért is megdöbbentő, hogy ilyesmikről folyik a vita, nem pedig a mentőcsomagokról és a kilábalásról.

Mi több, ez a két téma már politikai miniföldrengéseket is eredményezett, kilépett például a Smerből Podmanický képviselő úr, aki azt tervezte, hogy Kéry képviselő kollégájával valamiféle politikai értékrendi platformot hoz létre. És láss csodát, a politikai értékek, mint valami mágnes, magukhoz rántották Kotleba három képviselőjét is: Tomáš Tarabát, Štefan Kuffát és Filip Kuffát.

A kérdés már csak az, hogy ezek a most függetlenként vezetett parlamenti képviselők végül besorakoznak-e valahova – Boris Kollárt elég közelinek találhatják magukhoz, de ez egyelőre spekuláció. A lényeg, hogy Podmanický elárvultnak érezte magát a Smerben, mert bár a fősodorhoz szinte mindenben igazodott, van egy különleges, személyes vonzalma az egykori szlovák államhoz és Tisóhoz, amivel a Smerben eléggé egyedül maradt.

Másrészt változnak az idők, 2002-ben Fico még arra vetemedett, hogy gúnyt űzzön a vasárnapi zárvatartás kérdéséből. Azt tanácsolta az egyházi vezetőknek, béreljenek ki egy-egy sarkot a bevásárlóközpontokban és ott misézzenek – a báránykák így időt takaríthatnak meg, mert bevásárlás közben hallgathatják, hogy mit beszél a pap. Nos, ma már sokkal konzervatívabb álláspontot képvisel a Smer ebben a kérdésben is. Ficónak az sem jelentett problémát, hogy részt vegyen egy barnás színezetű maticás ünnepségen, majd a szlovák nemzeti felkelésre emlékezzen. De hogy ne menjünk vissza ilyen messzire, 2014-ben Richter szociális ügyi miniszterrel még az Isztambuli Egyezmény jelentőségét hangoztatta. Eltelt néhány év, és a smeresek is rendre részt vesznek a szerződés rituális parlamenti megtaposásában. A szlovák belpolitikára is érvényes, hogy különféle divathullámok jönnek – hol a migránsok jelentik a fő témát, aztán az Isztambuli Egyezmény, az LGBT-jogok, az abortusz, a vasárnapi kiflivásárlás… És egy politikai pártnak, amelyet a hatalmi érdekek és a pénz tart össze, biztos szavazóbázisra van szüksége, tehát fel kell ülnie ezekre a hullámokra. És mindig a megfelelő álláspontra helyezkedni. Ez részben válasz arra a kérdésre is, hogy mi változna, ha a Smer lecserélné a pártelnököt.

Nagyjából semmi.



A szerző a TASR munkatársa