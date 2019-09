Pofon Johnsonnak

Lassan ugyan már immunissá válunk a Londonból érkező szenzációs politikai fordulatokra, de most megint olyan kanyart vettek a britek, amelyre kevesen számítottak.

Ha írott alkotmányuk nincs is, független bíróságaik annál inkább. Így történhetett, hogy a Legfelsőbb Bíróság (amely régen a House of Lords, vagyis a felsőház egy bizottsága volt csupán), úgy döntött, hogy Boris Johnson miniszterelnök jogellenesen javasolta a királynőnek a parlamenti ülések öthetes felfüggesztését.

Elsőre talán nem tűnik mellbevágónak a hír, ugyanakkor történelmi jelentőségű az ítélet. A miniszterelnök ugyanis egy régi szokásjog mentén bővítette a maga hatáskörét, amit most a bíróság visszavágott. Az bevett gyakorlat Londoban, hogy az őszi ülésszak megnyitóját az uralkodó tartja, előtte pedig rövid szünetet tart a parlament, hogy a pártok a saját programjukkal felkészülhessenek. Ezt a rövid szünetet most Johnson öthetesre bővítette, ráadásul éppen akkor, amikor a nemzet az eddigi egyik legnagyobb drámájával, a brexittel küzd és már csak alig egy hónap van hátra a határidőig.

Ebben a helyzetben döntött úgy Johnson, hogy kicsit elküldi nyaralni a parlamentet, hogy ne akadályozza a kormányzatot a brexit előkészítésben.

A hatalmi ágak szétválasztása azonban régi hagyomány a briteknél, így a parlament meglehetősen felháborodott, amikor egy történelmileg kritikus időszakban öt hétre elvették a kormányzati munka feletti felügyelet lehetőségét a képviselőktől. Hiszen a parlament ellenőrzi a kormányt, a törvényhozást, a végrehajtást, nem pedig fordítva.

Írott alkotmány nélkül is egyhangúlag úgy döntött a tizenegy bíró, hogy az öthetes szünet egyszerűen indokolatlan, ezért visszamenőleges hatállyal megsemmisítették a kormányzati döntést a parlament felfüggesztéséről. A brit miniszterelnök is a törvény és a ráció kontrollja alatt áll – így fordíthatnánk le egyszerűen az üzenetet. Ráadásul a bíróság nem három-négy évvel későbbre tette az ítélethirdetés dátumát, hanem villámgyorsan tudott foglalkozni az üggyel. A hatalmi ágak ilyen kölcsönös kontrollja az ideális egy demokráciában. Még ha nehézkes lehet is a helyzet, de ez teszi hosszú távon fenntarthatóvá és kiegyensúlyozhatóvá a rendszert, és ellenőrizhetővé a szereplőit. Különben, mint látjuk, mindig lesznek szereplők, akik megpróbálnak visszaélni a hatalmukkal – hiszen ez az emberi természetből következik.