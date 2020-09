Óvoda a határon

Elrendelték a szigorú határzárt, amely felzúdulást váltott ki, különösen a szlovákiai magyarok körében. Azonban sok cseh turista foglalt le kora őszre szállást magyarországi termálfürdőkben, és a hír hallatára nem tudták, mitévők legyenek. Andrej Babiš kormányfő kérésére megoldást ígértek az ügyben, majd Szijjártó Péter magyar külügyminiszter közölte: jöhetnek a cseh, de a lengyel és a szlovák turisták is, ha öt nappal nem régebbi negatív vírustesztet mutatnak fel. Felületesen fogalmazott, szerencsésebb lett volna Szlovákia állampolgárait említeni, így nem bántotta volna meg a felvidéki magyarokat, akikről a budapesti döntéshozók más vonatkozásban is megfeledkeztek. Ugyanis a határzár és a mindössze hat működő határátkelő súlyos gondokat okoz. Például a Bősről Győrbe ingázó dolgozók, tanulók naponta húsz kilométert tettek meg oda és vissza. Most viszont Komáromon át ez a távolság csaknem a négyszeresére nőtt. Ugyanez a gond a Nagykürtösi járásban, ipolysági kerülővel juthatnak el Balassagyarmatra. Még rosszabb volt a bodrogköziek és az Ung-vidékiek helyzete, hiszen ők a tőlük száz kilométerre levő Miglécnél tudtak átjutni, ezért ma már kinyitották a sátoraljaújhelyi átkelőt is.

Érthető, ha sok szülő Filip Mónika oktatási államtitkár segítségét kérte, aki próbálkozik az enyhítés kieszközölésével – egyelőre nem tudjuk, milyen eredménnyel. Jogosan hangsúlyozta közös levelében az MKP, a Híd és az Összefogás elnöke is, hogy fontos „a határok átjárhatósága, a magyar–magyar kapcsolatok fenntarthatósága is”. És figyelmeztették Budapestet az illetékes uniós biztosok is, hogy a korlátozó intézkedéseket csak az uniós polgárok megkülönböztetése nélkül lehet alkalmazni. A magyarországi lakájmédia azonnal nekik rontott, viszont teljesen elhallgatott egy fontos múlt heti eseményt. Az ausztriai Grafeneggben lezajlott tanácskozást, amelyen a cseh, a szlovák és az osztrák házelnök leszögezte, hogy bár mindhárom országban növekszik a fertőzöttek száma, ám pánikra egyelőre semmi ok. Az egészségügy első hulláma során szerzett tapasztalatai, valamint a többség fegyelmezettségének köszönhetően nincs vészhelyzet. A határok lezárása pedig a legvégső megoldás lenne, mert a schengeni rendszer érték, létfontosságúak a gazdasági és az emberi kapcsolatok. Miként az ingázók akadálymentes utazása munkahelyükre és vissza. Szijjártó Péternek nyilván részletes információi vannak az ausztriai találkozóról, miként Orbán Viktornak is, aki egyébként is gyakran hivatkozik járványügyben az osztrák tapasztalatokra.

Amíg nincs hatékony vakcina, addig valahogy együtt kell élnünk a járvánnyal. Addig nem egyszerű a kormányok és a járványügyi szakemberek helyzete, mert sokféle szempontokat kell mérlegelniük, de az biztos, hogy eredményes óvintézkedés csak az lehet, amellyel nem zúdítanak további megélhetési gondokat a polgárok nyakába, és minél kisebb mértékben szűkítik a komfortzónájukat.