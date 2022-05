Örökzöldek

Horia Colibăşanu éppen felért a Kancsendzöngára, amikor Bandika és Ervin megtudta, hogy idén sem lesz borfesztivál Kürtön. Mivel a Himalájánál csak a kürti borokat kedvelték jobban, úgy döntöttek, küldenek egy palackot a temesvári hegymászónak. Bandika úgy gondolta, hogy a legjobb választás egy fehérbor lenne, olaszrizlinggel, zöld veltelinivel, Ervin ugyanakkor a szentlőrincit részesítette volna előnyben. Vitájuk eszkalálódni kezdett, úgyhogy gyorsan megegyeztek: két palackot küldenek inkább, hiszen kétpalackos ajándékcsomagolások is léteznek már.

Miután az indulatok elsimultak, Ervin Körösi Csoma Sándorról kezdett beszélni. Szerinte nem lehet véletlen, hogy Colibăşanu éppen most ért fel a világ harmadik legmagasabb csúcsára, pontosan száznyolcvan évvel és egy hónappal azután, hogy Körösi Csoma Sándor a Kancsendzöngához közeli Dardzsilingben kilehelte a lelkét. Bandika az évforduló tiszteletére le is forrázott egy kannával kedvenc dardzsilingi teájából, a Giddapahar ültetvény idei tavaszi szedéséből. Amíg a tea gőzölgött, Ervin elmesélte, hogy bár folyamatosan tudatában van a világegyetem dinamikus változásának, nagyon meglepődött a minap, amikor betért a Lidl nevű boltba. Képzelje el, hogy tolom a kosarat, elhagyom a pékárut, kikerülök egy sárgadinnyét szaglászó hölgyet, és célba veszem a sajtokat, és nem tudom, mi olyan furcsa.

Eltartott, de rájöttem. Szól a zene. Örökzöld slágerek főleg, nyilván hogy mindenki úgy érezze, jó helyen van, sietnie felesleges. Értem én, hogy élvezetesebbé és komfortosabbá akarják tenni a vásárlást, de azért ez veszélyeket is rejt ám. Mert mi van, ha elfeledkezek magamról, és a slágerek hatására úgy telepakolom a kosaramat, hogy magam is meglepődök? Bandika már a teát szürcsölte, és mosolygott. Tudja, olyan ez, mint a Z betű betiltása Németországban. Büntetik a Z betű szerepeltetését, mert az invazív orosz harci járműveken is ez szerepel, speciális hadművelet. De mondja meg nekem, tehet erről szegény Z betű? Most már a Zorro filmeket sem fogják vetíteni? Mit szól majd mindehhez Catherina Zeta-Jones és Antonio Banderas, akik 1998-ban fáradságos munkával leforgatták a róla szóló filmalkotást? Nem értem, miért kell büntetni egy betűt. Mi tévő legyen továbbá, akinek a vezeték- és a keresztneve is zé betűre kezdődik, mint a Ganxsta Zolié? Választhat másik nevet, mint a Mátyások a Lúdas Matyiban, miután Döbrögi kidoboltatta, hogy a Mátyás mostantól tilos? Ervin két kortyraitta ki csészéje tartalmát, és ismét megállapította, hogy lehet a teával is trükközni, de hogy a dardzsilingi tea íze hamisíthatatlan, az biztos. Nem is kíván belőle az ember sokat, hiszen komplex, koncentrált íze van. Bandika bólintott, majd megegyeztek abban, hogy abbahagyni is tudni kell a dolgokat, nem csak elkezdeni.