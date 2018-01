Orbán: Előre, Rákosival!

Múlt héten újabb offenzívát indított a neki nem tetsző civil szervezetek ellen a magyar kormány. A várhatóan három törvényből álló majdani törvénycsomag címe Stop Soros, bár a leírt elképzelésekben egyszer sem fordul elő Soros György neve.

Orbán Viktor és kormánya nem is az amerikai milliárdosnak akar – legalábbis közvetlenül – keresztbe tenni: saját állampolgáraikat akarja mozgásukban korlátozni.

De nézzük a csomagot. Az első lépésben a kormány arra kötelezne egyes szervezeteket, hogy regisztráltassák magukat. Az elképzelés szerint erre a „tömeges migrációt támogató szervezetek” lesznek kötelesek. A tervezet azonban – jó kommunista gumiszabályként – egyáltalán nem magyarázza meg, hogy mi számít „migrációt propagáló” szervezetnek. Büntetni azonban büntet: ha a szervezet elmulasztja a regisztrációt, az ügyészség eljárást indíthat ellene, ami akár a megszüntetését is eredményezheti.

Ez még a megszokott Orbán-tempó, a második kormánya idején, 2012 környékén is

láttuk, hogy mennyire utálja a Fidesz a gondolkodó, aktív embereket, azok szervezeteit.

Akkor még Norvégiával, a Norvég Alappal és az általa támogatott magyar szervezetekkel volt baja. Az Ökotárs szervezet ellen állítólagos pénzügyi szabálytalanságok miatt indítottak eljárást, vezetőjét bilincsben vezették el. Az eljárás végül eredmény nélkül zárult, nem tudtak semmit bizonyítani a vádakból, de a médiafelhajtás a kormányközeli sajtóban a független civil szféra lejáratására mindenképpen jó volt.

A csomag második lépésként arról rendelkezik, hogy a regisztráló, vagyis önmagát „tömeges migrációt támogatónak” minősítő szervezettől a kormány illetékként lenyúlná a külföldről érkező támogatás 25 százalékát. Az eddig nyilvánosságra hozott anyagokból nem derül ki, hogy pontosan mi számít külföldi támogatásnak, például milyen lesz az uniós támogatások elbírálása ebből a szempontból.

A legdurvább részek azonban a 3. részben olvashatók. Eszerint ugyanis a kormány bevezeti az „idegenrendészeti távoltartás” fogalmát. Ez azt jelenti, hogy aki nem tetszik neki, azokat kitilthatja a schengeni határ menti 8 kilométeres sávból, vagyis az Ukrajnával, Romániával, Szerbiával és Horvátországgal közös határszakasz mellől. Orbán itt tényleg mélyet merített, ugyanis a belügyminiszternek adandó felhatalmazás vonatkozik azokra a magánszemélyekre – magyar állampolgárokra is – akik akár csak 1000 forint támogatást utaltak valamelyik szervezetnek. Azt sem kellett tudniuk, hogy az a szervezet minek minősíti magát. Ilyen lehet akár a Máltai Szeretetszolgálat is, de akár a Vöröskereszt is, ha a szervezet úgy látja, hogy a törvény rá is vonatkozik.

Itt már nem is Kádár gulyáskommunizmusában járunk, hanem a Rákosi diktatúrájában,

amikor is tilos volt a magyar határt – elsősorban természetesen a nyugatit – bizonyos távolságra megközelíteni. Ennek hatására az osztrák határ menti terület gyakorlatilag zárt övezet volt, Hegyeshalmot az átlag magyar gyakorlatilag nem láthatta. Ugyan Rákosi még egy lépéssel Orbán előtt jár: akkor a tilalom általános volt, csak a határsávban lakók kaptak felmentést alóla. Egy területen azonban Orbán már Rákosit is megelőzte: a lehetséges tiltás ugyanis az úgynevezett schengeni belépési pontokra is vonatkozik, ami Budapesten a Liszt Ferenc repülőtér és a Duna-parti nemzetközi hajókikötő. A 8 kilométeres sugarú kört tehát Budapestre is be kell rajzolni, kétszer…

Lehet, hogy a csomag nem minden részéből lesz törvény, a legproblémásabb részeket elhagyhatják, de már az is gyalázatos, hogy egyáltalán le mertek írni ilyen ötleteket.