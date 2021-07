Oltási lottó, védtelenségi lutri

Közben beüzemelték az uniós Covid-útlevél-rendszert is, de több ország máris jelezte, hogy szigorít a belépésen. És még csak most indul a nyár…

Érdemes lesz figyelni a következő napokban az oltási görbét, beválik-e a szlovák kormány számítása, többen sorakoznak-e az oltópontokon és újabban már a körzeti orvosnál. Nem véletlen a szigorítás, hiszen az agresszívebb delta variáns azokban az országokban is felfordulást okoz, amelyek lényegesen jobban állnak az átoltottság terén (Izrael, Nagy-Britannia). Így a kormány érthetően azt szeretné, ha nálunk is felpörögne az oltási hajlandóság, ezt pedig úgy érné el, hogy megvonja a szabadságot (pontosabban a hazatéréskor, mert utazni enged, csak a nyaralás után követeli meg a karantént az oltatlanoktól). Éppen a nyári szezon előtt…

Kétségtelenül gonosz húzás, ám most mégis elfogadható, hiszen ha maradna a csigatempó, akkor ősszel – vagy akár már korábban – garantáltan beütne egy újabb hullám, megnőne a kórházakban kezeltek száma, ismét a lezárásokról szólna az életünk. És még ezzel a szigorítással sem biztos, hogy elkerülhető ez a forgatókönyv, vagy csak csökkenteni tudja az újabb hullám erejét.

Ami a beoltatlanoknak szigorítás, az a lakosság beoltott részének enyhítés. Hiszen eltűnnek a zöld, piros, fekete színek a világ térképéről, július 9-től bárhova utazhatnak (ahol nyitva a határ), hazatéréskor pedig nem kell karanténba vonulniuk. A beoltott gyakorlatilag a járvány előtti módon jöhet-mehet egyik országból a másikba.

Uniós szinten ezt a célt szolgálja a Covid-útlevél is, amely tegnap érvénybe lépett – ez szabad utazást kínál oltottaknak, oltatlanoknak egyaránt (utóbbiak teszttel léphetnek be az uniós országokba). Ám amikor kitalálták ezt a rendszert, még nem volt delta variáns. Akkor az volt a fő szempont, hogy mindenkinek biztosítsák a szabad utazás jogát, ne legyen diszkrimináció. Viszont most egyre-másra szigorodnak a feltételek, és nem kizárt, hogy az újabb járványhullám megfékezésére több ország a szlovákhoz hasonló rendszert vezet be, azaz csak a teljeskörűen beoltottaknak kínál teljes szabadságot. A többiektől jó esetben tesztet kér, de akár az is előfordulhat, hogy be sem engedi őket.

Az oly népszerű Horvátország már szigorított is, júniusban még mindenféle igazolás nélkül lehetett csobbanni az Adriai-tengerben, tegnaptól azonban már ott is elvárják az oltást vagy a tesztet.

Annyi biztos, hogy aki már beoltatta magát, vagy hamarosan az oltópont felé veszi az irányt, az mindenképpen nyertes – egyrészt az adatok azt mutatják, hogy így van esélye megóvni magát a fertőzéstől, vagy legalább a súlyos következményeitől, és számára szabad az út. És ha szerencséje van, akkor a tervezett napi Covid-lottóból zsebpénzt is kap hozzá, a heti főnyeremény pedig bármilyen álomnyaralásra is elég.

Lehet, hogy az oltás kellemetlen, ám az azzal járó itthoni és külföldi szabadság megfizethetetlen. A másfél éve tartó ilyen-olyan korlátozások után maga a főnyeremény.