Novemberi elmélkedés

Én is eljátszottam a gondolattal, hogy milyen lenne a mostani Covid-helyzet, ha az akkori szocializmusban élnénk. Elképzelem, hogy mivel nem lehet szabadon utazni – bizony, nem lehet csak úgy kiruccanni a tengerparthoz, vagy olcsó repülőjegyekkel körberöpködni a világot –, nincs annyi fertőzött, de ez persze nem biztos, mert a vírus elől azért nem lehet hermetikusan lezárni a határokat. Hogy valójában mi a helyzet, azt csak a jó ég tudja és a párt, de a nép biztosan nem. Az újság azt írja, hogy ez csak egy rohadt imperialista betegség, nálunk nincs veszély, amit az emberek egy része elhisz, a másik részük szerint pedig itt is dúl a járvány, csak elhallgatják, mint sok minden mást. Meg is halnak emberek, de az újság azt is írja, hogy ez nem Covid, már hol lenne az, ez csak a tüdőgyulladás egy agresszívebb fajtája, de a párt kezeli az ügyet, nem kell pánikba esni. Az emberek egy része ezt is elhiszi, a másik nem, de ennél többet nem nagyon tehet.

Aztán egyszer csak kiderül, hogy bár ez nem Covid, már hol lenne az, a felsőbb szervek ajánlják a lakosság beoltását Covid ellen, ezt is az újság írja, meg azt is, hogy mindenkinek egyenlően rendelkezésére áll a szovjet tudósok által kifejlesztett vakcina, amit hétfőtől kötelezően mindenkinek be kell szúratni. Az emberek egyik része örül az oltásnak, mert hát látják, hogy elég veszélyes ez az állítólagos tüdőgyulladás, a másik részük... Nem, nincs másik rész, mert számos más dolguk, gondjuk, bajuk van, minthogy valami oltásról fantáziáljanak. Egyébként is be vannak oltva más betegségek ellen, és hála ennek, nincs tüdőbaj, fekete himlő és a többi szörnyedelem, melyek a múltban oly sok ember életét kioltották. De ha mégis van, aki nem akarja magát beoltatni, semmire se megy az akaratával. S ha netán valaki tüntetésen gondolkodik, hát próbálja csak ki.

Ha kipróbálta is valaki, nem tudjuk, mert az újság ilyesmiről nem ír. Írja viszont, hogy egy hónap alatt beoltották az ország összes lakosát. Bizony, mentek szépen sorban az emberek a körzeti orvoshoz, orrukon-szájukon központilag jóváhagyott reszpirátorban – ezt el is felejtettem mondani, hogy kötelező és mindenki hordja –, nem úgy, mint a rothadó Nyugaton, ahol maszk- és oltásellenesek tüntetnek. Hát, ez a nagy demokrácia, írja az újság. Míg azokban az országokban tovább dúl a Covid, és az ottani kormányok is kénytelenek szigorítani, a mi szocialista hazánkban, ahol az emberek megértették, hogy a közjó érdekében tömegesen és kivétel nélkül kell cselekedni, már alig fordul elő ez az agresszív tüdőgyulladás.

És az emberek számára úgy tűnik, ez most kivételesen igaz.

Na, hogy tetszik?