NER-ből ER

„Képzelje csak el ezt a közgyűlést, szemben a kormánnyal, és ha mégis én nyerek, akkor a fókuszban velem. Hogy ilyen körülmények között nem én nyertem, erre azt tudom mondani, hogy szeret a jóisten.” (Tarlós István távozó főpolgármester a Népszavának)

A jobboldali főpolgármester ritka eleganciával távozik Budapest éléről, magával rántotta a Fidesz lustasága és a hatalom nagyvárosi elutasítottsága. Nem véletlenül ő volt az, aki megérezte a Borkai-hatás várható következményeit.

Nem túlzás, ez ellenzéki áttörés a Fidesszel szemben: Budapestet nagyjából letarolták, szereztek fontos megyeszékhelyeket, elvettek jelentősebb nagy- és kisvárosokat, a megyei jogú városok polgármestereinél 20:3-ról 13:10 a kormány–ellenzék arány. Ismét van politika Magyarországon, mostantól nem egyszínű 9 év után – és persze demokrácia van, nem diktatúra. Ellenzéki értelmiségiek a szavazás előtt arról suttogtak online, hogy Mészáros Lőrinc már szoftvert is vett és megint elcsalják a választást – ehhez képest a befektetett kampánymunka többet ért, mint a gyermekded, önfelmentő összeesküvés-gyártás.

„A kormánypárt elfelejtett érdemben kampányolni, mert hozzászokott, hogy az ellenzék tök hülye. Amint azonban kiélezett versenyben kellett teljesítenie, gyengének bizonyult.” (Karácsony Gergely új főpolgármester az Indexnek)

Úgy néz ki, hogy a Fidesz számos vesztes helyén akár még hozta is az öt év előtti szavazatszámát; csakhogy nőtt a részvétel, az ellenzék pedig jobban tudott mozgósítani, a városokban dolgoztak a jelöljeik, ott voltak az utcákon, keresték a közvetlen kapcsolatot az emberekkel, s ez bejött. A politika: munka. A Fidesz közben elkényelmesedett. Azt hitték, elég annyit mondani: „folytatjuk”, meg „alkalmatlanok”. Lebecsülték az általuk egy táborba összeterelt ellenfél megnövekedett erejét és a szavazási egység/hajlandóság mennyiségiugrás-veszélyét – talán ezért fizették a nagyobb árat, nem Borkai talajtornájáért.

Október 15., kedd: Gulyás Gergely szerint a választás utolsó hetében kirobbant Borkai-botrány következtében legalább három, de talán öt budapesti kerületet is elvesztett a Fidesz, valamint több nagyvárost is. A miniszter úgy véli, az I., a III. és a VIII. kerületben Borkai miatt kaptak ki a fideszes polgármesterek, de lehetséges, hogy a Borkai-hatás érvényesült a II. és a IV. kerületben is.

Vissza az időben, október 10., csütörtök: Gulyás Gergely szerint erkölcstelen és elítélendő, ami a videón látható. A miniszter szerint mindenkinek a magánügye, hogy mivel tölti a szabadidejét. A miniszter kerülte annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy vállalható-e még Borkai a Fidesz számára –ha nem tudnám, milyen érdekesen tud lesújtani a tegnap a politikában a holnapra, akkor most azt mondanám, nem értem Gulyás Gergelyt: hogyan lenne képes egy magánügy öt budapesti kerületet is elveszejteni?

„A kormány együttműködésre törekszik Karácsony Gergely főpolgármesterrel és a Tarlós Istvánnal megkötött megállapodásokat változatlanul hatályban tartja. A választás eredményét befolyásolhatták a Borkai Zsoltról nyilvánosságra került felvételek.” (Orbán Viktor a Hírtévének) Wass Albert szobra marad, Dörner György színházigazgató, a Lokál és a Római-parti mobilgát aligha: az új főpolgármester terveiről nagy vonalakban. Karácsony Gergelynek a kényelmes többség ellenére nagyon nehéz dolga lesz, részint a kormányzattal várható konfliktusok miatt, de legalább annyira az évtizede éhes hátország, a szinekúrából kimaradtak sorban állása, sajátjai egzisztenciális nyomása miatt. Az ellenzéket összeterelő vezető mögött ott vannak a régi csibészek Gyurcsánytól a szocikig.

Ráadásul az ellenzék következő feladványa 2022-re sokkal nehezebb lesz: kormányzóképessége felmutatása mellett vonzó politikai alternatívát kellene nyújtani a vidéki Magyarországnak is, amelyet még nem sikerült megszólítaniuk.