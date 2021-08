A sorsolást nagyszabású show-műsorként próbálják tálalni, mintha lenne okunk ünnepelni valamit, ám ez elég morbid hozzáállás, hiszen egy olyan járványhoz kapcsolódik, amelynek Szlovákiában már több mint 12 500 áldozata van. Ez nem a Tutovka (ha még emlékszünk a korábbi, nagy sikerű kaparós sorsjegyes tévés show-ra), ahol az örömé és a szórakozásé a főszerep…

Az első adást számos kritika érte, joggal. Átgondolatlan szabályok, a műsorkészítőknek csak a minél nagyobb nézettség elérése volt a fontos. Nem gondoltak azokra a százezrekre, akik munkában vannak, és emiatt nem tudják nézni a műsort, vagy valamilyen fogyatékossággal élnek, hallássérültek, látáskárosultak, így aztán nem tudják bemondani a jelszót, amire a főnyereményhez szükség lenne. És azokra sem gondoltak, akiknek nincs tévéjük, ezért online nézték a műsort – a rendszer miatt késleltetve, csaknem fél perccel. Az ötletgazda Igor Matovič a sorsolásból is megpróbált politikai hasznot húzni, aztán a megmentő szerepében tetszelegni, amikor megígérte, hogy a kisorsolt személy mégiscsak megkapja a 400 ezer eurót (mert az internetes közvetítésben késve jelent meg a képernyőjén). Számos politikus is megszólalt, volt, aki a szabályok módosítását követelte, Peter Pellegrini volt miniszterelnök pedig egyenesen az oltási lottó beszüntetését.

Péntek délután jelentette be a közszolgálati televízió, hogy módosítja a szabályokat, ami gyakorlatilag a beismerése, hogy Matovič (és a tévé vezetése) elszúrta az egészet. Kiküszöbölik a hibákat, talán már nyeríteni sem fognak a műsorvezetők, ha valaki végre felveszi a telefont, hosszabb ideig lesz látható a jelszó a képernyőn, és többször el is mondják azt szóban. De a morbid show összességében marad…

Annak idején azt ígérték, megjutalmazzák a beoltottakat. Nem azt, hogy csak akkor, ha a köztévét is nézik, ha felveszik a telefont, és nem dolgoznak vasárnap este. Ez a rendszer egy szerencsejátékban elfogadható, de egy ilyen járvány után megengedhetetlen a beoltottakkal szemben. Már az is diszkriminatív, hogy regisztrálni kellett a játékba, hiszen a minisztériumnak pontosan megvannak az adatai azokról, akiket beoltottak, elég hetente frissíteni a rendszert. Ez a hiba látszik is, hiszen eddig csak 865 ezren regisztráltak, miközben az oltottak száma meghaladja a 2,3 milliót, azaz csak majdnem minden harmadik beoltottnak van esélye nyerni. Sokan nem tudnak regisztrálni (gondoljunk csak az idősebbekre), így elesnek a lehetőségtől, pedig megtették, amit az állam elvárt tőlük: vállalták a két tűszúrást.

Maga az oltási lottó jó kezdeményezés, hiszen megjutalmazzák a beoltottakat, egy kicsit növeli is az oltási hajlandóságot (ez már látszik a friss napi oltási számokon). De most nem a nézettségi adatokat, a politikai PR-t kellett volna szem előtt tartani, hanem azt, hogy minél több embert megjutalmazzanak, ha csak 100 euróval is, mert saját maguk és a környezetük megóvása érdekében beadatták a vakcinát. Még az se baj, hogy a legnagyobb nyereményhez jutókat megpróbálják felhívni, hogy elmondják a jó hírt, esetleg megkérdezzék, mit szólnak hozzá. De ne kérjenek jelszót. Ne az óra ketyegjen, hanem a kassza csörögjön. Feltételek nélkül.