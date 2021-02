Elgondolkodva figyeltem a nemrég zajló vitát arról, hogy két kérdés maradjon-e a nemzetiség vagy egy, továbbá, hogy ha két kérdés, akkor mi lesz a másodikra adott válaszokkal. Érdekes, hogy a hozzászólók egy része csak a bejelölhető nemzetiség számát forszírozta, mondván, meg kell adni a lehetőséget a több nemzetiség bevallására. De hát tessék.

Több tucat felméréssel a hátam mögött van némi ezzel kapcsolatos tapasztalatom. Bár a korábbi népszámlálásoknál erre nem volt mód, a kérdőívekben megadtam a lehetőséget a válaszadóknak, hogy megjelölhessék, ha két nemzethez kötődnek. Ez évek hosszú során minimális számban fordult elő, és akkor sem magyar és szlovák, hanem inkább magyar és roma viszonylatban, miközben a magyart jelölték be elsőnek. Ugyanakkor felmérésenként megjelent 2–5 százaléknyi magát csakis szlováknak valló, többnyire vegyes családból származó személy, akiknek bár volt egy magyar szülőjük is, annak nem érezték szükségét, hogy a magyar nemzetiséget is feltüntessék. Ez az én kutatási tapasztalatom, s ezért is kíváncsian várom, most hogyan lesz, főleg azt, hogy hány szlovák fogja bejelölni a magyar nemzetiséget is.

Azonban visszatérve a vitához: a lényegről, hogy mi lesz a kettős nemzetiségi adatokkal, egyes megnyilvánulók mintha megfeledkeztek volna. Pedig ez a fő kérdés, és az, hogy mire fognak szolgálni. Hiszen azt senki sem hiszi, hogy az állam passzióból csinál népszámlálást. Ez egy össznépi felmérés, és azon kívül, hogy új tudást ad, minden felmérésnek célja az is, hogy ezt a tudást visszaforgassa a gyakorlatba. Például jól látható ez a szándék a felekezethez tartozás elutasítására buzdító videóban, amiben azt a hamis összefüggést igyekeznek beleplántálni az emberek fejébe, hogy azért nincs elég kórház, mert sok a templom. A céljuk, hogy minél többen vallják magukat felekezet nélkülinek. Mert akkor több lesz a kórház?

Akkor hát mi lesz a nemzetiségi adatokkal? Ahány megszólaló, annyi elképzelés. Pedig egy felmérésben szokás előzőleg meghatározni az alapvető módszertant. Čaputová is megszólalt, szerinte össze kell számlálni a válaszokat. De hogyan? Akik egynemzetiségűek, azok egy kosárba kerülnek. De ha valaki kétnemzetiségű, akkor az összeszámlálás azt jelenti, hogy két kosárba megy? Miközben egy emberről van szó? Tehát statisztikailag megduplázódik? Vagy a magyar–szlovák a magyar kosárba kerül, a szlovák–magyar a szlovákba? Vagy fordítva? Vagy éppen kivonódnak az egynemzetiségűek közül, és külön kategória lesznek?

Mindenesetre már most jó lenne odafigyelni. Mert bár némelyek elegánsan kerülik ezt a kérdést, egyáltalán nem mindegy, hogy mi lesz az adatokkal. Ennek ugyanis gyakorlati következményei lesznek.