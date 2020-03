Matovič a mély vízben

A parlamenti bizottságok elnökei közé ugyanis egy szélsőséges is keveredett. Matovič már egy ideje hangoztatta, hogy be fogja engedni Kotlebáékat a bizottságokba, és ez most meg is történt. A Nemzetbiztonsági Hivatalt felügyelő bizottságot a Mi Szlovákiánk Néppárt jelöltje, Martin Beluský fogja vezetni. Kotleba maga is megcélzott egy elnöki pozíciót – a katonai hírszerzést szerette volna felügyelni –, de nem kapott elég szavazatot.

Az előző parlamenti ciklusban a fasiszták nem kaptak efféle hatalmat, mivel a közmegegyezés az volt, hogy ezzel csak legitimálnák őket az emberek szemében. Aztán persze sok víz lefolyt a Dunán, és a kormányzati ciklus végére Ficóról kiderült, hogy nem is olyan finnyás: a Smer az utolsó fél évben már jobban támaszkodott a törvények elfogadásánál Kotlebáékra, mint koalíciós partnerére, a Hídra.

Az ellenzéki padsorokban ez a szerelem feltehetően tovább bimbózik majd, épp ezért érthetetlen az új kormány húzása. Matovič logikája a következő: ha Kotlebáék pozíciókhoz jutnak, akkor kiderül, hogy mennyire inkompetensek (lásd Besztercebánya megye), és a szélsőségesek elveszítik „tiltott gyümölcs jellegüket” egyes szavazók szemében. Ráadásul a friss miniszterelnök nyilván azt sem felejtette el, hogy a választási sikere egyebek mellett annak is köszönhető, hogy baráti jobbot nyújtott Kotleba potenciális szavazóinak. Csakhogy egy dolog megszólítani egy frusztrált, Kotleba felé forduló szavazót – aki nyilvánvalóan nem náci, csak már elege van abból, hogy a politikai elit semmibe veszi –, és más dolog kezet nyújtani az ĽSNS politikusainak, akik között elítélt fasisztát is találunk.

A koronavírus-járvány közepén az országnak nyilván vannak ennél komolyabb problémái is, de kár ezért a döntésért, mert rossz precedenst teremt. Fasisztákkal nem közösködünk. Pont.

A leköszönő Pellegrini elszínészkedte a határozott kormányfőt az utolsó pár napban, és higgadt fellépésével sokakat át is vert. Csakhogy már az új kormány hivatalba lépésének első napján kiderült, hogy gyakorlatilag nincsenek tartalékaink – még gyorstesztekből sincs elegendő, az Állami Tartalékalap raktára pedig kong az ürességtől. Szlovákia eddig is viszonylag kevés tesztet csinált a lakosság számához mérten, erre kiderül, hogy ez az alapvető eszköz is elfogy tíz nap múlva. Persze Pellegrininek arra még volt ideje, hogy gyanúsan drágán rendeljen szájmaszkokat az utolsó pillanatban. Lesz mit csinálnia az új kormánynak, ez egészen biztos.

Kevés szó esett róla, de az új képviselők eskütétele után Bugár Béla és a Híd magyar képviselői otthagyták a parlamentet. Néhányan talán kárörvendeznek, de az tagadhatatlan, hogy egy korszak véget ért, ahogy az is, hogy a párt józan, higgadt kommunikációja hiányozni fog az országházból. Bugárékat lehet szidni, de a kritikus pillanatokban általában a jó oldalra álltak.

Például azt sem hagyták, hogy fasiszták üljenek a bizottságok élén.

De ezek már új idők, új szelek és új vizek. Kár, hogy az új kapitánynak egy soha nem látott viharban kell megtanulnia kormányozni a hajót.