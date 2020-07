Maszk mint biznisz

Az utóbbi hónapokban sokkal többet vásárolunk az interneten, mint korábban. A járvány jót tett az amúgy is növekvő online piacnak, olyan termékeket isszívesebben rendeltünk, amelyeket eddig szerettünk kipróbálni vásárlás előtt. És egy új, eddig nem létező termék is felbukkant a piacon: a szájmaszk. Pár hét alatt divatcikk lett, menő mintákkal, trendiszínekben, vicces feliratokkal, ábrákkal, kedvenc focicsapatok, zenekarok logójával. Az exkluzivitás az árakban is megmutatkozik, találkoztam 18–20 eurós, népi hímzéses maszkokkal, egyedi tervezésű darabokkal is a neten, illetve olyan cégekkel, amelyek a megrendelő kérésére bármit rányomtatnak a termékre.

Ez a mai ajánlat azonban még engem is meglepett, vagy inkább megdöbbentett. Maszkelőfizetés. Először azt hittem, vicc.

De nagyon is komolyan gondolják, és a gyerekeket vették célba vele. Egy amerikai cég abból indult ki, hogy a szülőknek gyakran gondot okoz a kis méretű maszkok beszerzése, majd ráerőltetése a gyerekre. Mennyivel könnyebb dolguk lenne, ha havonta érkezne a postaládába egy-egy maszk, méghozzá a srácok kedvenc mesefiguráival díszítve. A kínálatot nézegetve – mert persze rákattintottam az oldalra – van itt minden: Spongya Bob, Snoopy, Mancs őrjárat,Jégvarázs,szuperhősök,szóval a rajzfilmcsatornák teljes kínálata. Egyszeri rendelésis lehetséges, ekkor 14 dollárba kerül egy maszk, előfizetőknek viszont csak 9,99. Büszkén hirdetik magukról, hogy kizárólagosak a jogaik a Harry Potter-, Tom és Jerry-, Tini nindzsa teknőc-termékekre. Minden országba szállítanak,sőt, megalapították a Maszkklubot, amelynek tagjai „limitáltszériákat gyűjthetnek”.Ja, és küldetésük is van: minden eladott maszk után ajándékoznak egyet a frontvonalban dolgozóknak.

Ez a dolog több szempontból is hajmeresztő. Az első, hogy a cég az előfizetésesrendszerrel hosszú távra tervez, vagyis arra számít, hogy egy év múlva isruházatunk része lesz a szájmaszk. A másik az ifjú célközönség vásárlói klubba terelése – mintegy felkészítve őket az életre. A harmadik a maszk divatcikként kezelése. A honlapjukon csak a menő mintákról, ábrákról esik szó, a termékek összetételéről nem. Illetve annyi, hogy könnyen mosható, kellemes anyagból készültek. (Eredetileg pólókra nyomtatták az ábrákat – akkoriban vásárolhatták meg a jogokat különböző rajzfilmfigurákra –, de a kereslet változásával átálltak a maszkokra.)

A legjobban viszont az zavar, hogy a vásárlóban azt az érzetet keltik, hogy ő istámogatja az egészségügyben dolgozókat, rendőröket, biztonságiakat. Nos, nagyker áron tíz centért hozzá lehet jutni a cég ajándékát képező, egyszer használatossebészeti maszkokhoz, úgyhogy bőven megéri nekik ez a „misszió”.

Nyilván nem csodálkoznak, hogy ezek után nem említem a cég nevét. Ha önökkel isszembe jön a Facebookon, görgessenek szépen tovább, ne növeljék a kattintásaik számát. Én már megtettem önök helyett, misszióm részeként.