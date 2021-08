Magához tért a szlovák gazdaság

2021 második negyedévében a szlovák gazdaság az előző évvel összehasonlítva 9,6 százalékkal növekedett, ami évtizedes rekordot jelent. Igaz ugyan, hogy a növekedés tempója elsősorban az előző év második negyedév gyenge teljesítményének köszönhető, de azért jó látni, hogy a szlovák gazdaságra vonatkozó pozitív előrejelzések reális teljesítménnyé alakulnak.

Részletes adatokkal ugyan még nem szolgált a Statisztikai Hivatal, de a növekedés motorja egyértelműen az ipar. Nem meglepő, hogy a legjobb teljesítményt a szlovákiai autóipar szállította, még annak ellenére is, hogy az autógyárak folyamatosan csiphiánnyal küzdöttek. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a vas- és acélgyártás is, amely a felpörgött világgazdasági növekedésre támaszkodik. Ennek az iparágnak a jó teljesítménye érezhető volt a kassai U. S. Steel gazdasági eredményeiből, mely 2021 első felében jelentős nyereséget mutatott. Különösen jó hír az is, hogy nemcsak a külföldi kereslet alakult jól, de növekedett a hazai fogyasztás is, és a hazai befektetések is kezdtek éledezni.

A gazdasági növekedés fényében nem meglepő, hogy a foglalkoztatottság is jól alakult a második negyedévben. A foglalkoztatottság éves szinten szinte semmit nem csökkent, a gazdasági visszaesést sikerült komolyabb csökkenés nélkül átvészelni.

Viszont az érem másik oldalát mutatják a munkanélküliségi adatok, és ez esetben helyénvaló az óvatos optimizmus. Júniusban a szlovákiai munkanélküliség 7,76 százalékos volt, ez májushoz képest egy kis javulás. Az év első felét stabilitás jellemezte, de a koronavírus-járvány előtti munkanélküliségi szintet legkorábban 2022-ben fogjuk elérni.

Optimizmusra ad okot, hogy több nagy, az iparban tevékenykedő külföldi befektető is munkahelyteremtést jelentett be, a szolgáltatási szektor teljesítménye azonban továbbra is kérdőjel, és a koronavírusjárvány következő hullámának lefolyásától függ.

Minden optimizmus ellenére a közgazdászok kissé tartanak az elkerülhetetlennek tűnő harmadik hullámtól. Sok országban láthatjuk, hogy a delta variáns nagyon gyorsan képes terjedni, de azt is, hogy az oltás képes jelentősen csökkenteni a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek számát. Ennek fényében a hazai gazdaság teljes leállásától nem kell félni, de aggodalomra ad okot az idősebb korosztályok európai átlaghoz képest alacsonyabb átoltottsága.

Nagy kérdés az is, hogy az iskolakezdés után hány osztályt vagy iskolát kell időlegesen bezárni, mert ettől függ az is, hogy hány szülő hiányzik a munkahelyéről. Továbbra is érvényes, hogy az ipar már megtanult működni a koronavírusos időkben, az esetleges korlátozások vesztese ősszel is a szolgáltatói szektor lesz.

Az új Covid-szemafor segíthet abban, hogy a vendéglátós ágazat elkerülje a teljes bezárásokat, de az őszi valóság a delta variáns terjedési sebességének függvénye.

Magához tért a szlovák gazdaság, de még mindig nem jött el az az idő, amikor elégedetten hátradőlhetünk. Az elkövetkező hónapok legfontosabb feladata a harmadik hullám negatív hatásainak tompítása és a rendkívüli helyzet menedzselése lesz. Abban pedig mindenki egyetért, hogy a második hullám idején jócskán voltak kívánnivalók ebből a szempontból. Reméljük, a kormánykoalíció tanult az elmúlt év eseményeiből, mert a harmadik hullám gazdasági hatásai nagymértékben az állami szervek felkészültségétől függenek majd.