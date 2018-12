Akik nem kísérték figyelemmel a gazdasági eseményeket és szeretnék bepótolni a lemaradásukat, azoknak erre az előttünk álló órákban kiváló lehetőségük nyílik. Ráadásul azt is megtudhatják, mi vár ránk gazdasági szempontból az elkövetkező években.

Ahhoz, hogy valóban átérezzük, mi is történt az elmúlt néhány évben a gazdaságban, elég bejelentkeznünk egy szilveszteri buliba, mulatságba, és a szokásosnál is jobban elengednünk magunkat. Nem szabadna spórolnunk az evéssel és az ivással sem. Együk magunkat degeszre, igyunk annyi alkoholt, amennyit csak bírunk, és még annál is többet. Ha a pénztárcánk ehhez nem elég, ne szégyelljünk pénzt kérni bárkitől, aki az utunkba kerül.