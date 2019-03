Lopják a szavazatot!

Éppen bekúszott a hármas busz a faluba, amikor Bandika és Ervin megtudták, hogy szombat este az egyik keleti faluban urnagyalázás történt. Míg a szlovák államfőválasztás első fordulója a nagyobb városokban fiatalos lendülettel, addig a kisvárosokban és falvakban komótosabb tempóban zajlott; ennek a ritmusnak a papírformáját törte meg az a fiatalember, aki az Eperjes melletti Megye nevű falucska választóhelyiségéből lopta ki az urnát: az utcára szaladt vele, földhöz vágta, de úgy, hogy a voksos borítékok is kirepültek belőle.

Bandika köszönt a buszról leszálló kettő, illetve a buszra felszálló három személynek, a megálló fapadjához kocogtatta churchwarden pipáját, kiszórta belőle a hamut, majd azt mondta: cöcöcö…, hogy mik meg nem történnek ebbe a republikába. Ervin szerint az esetben nincs semmi fura, hiszen az illető valószínűleg az extrém sportok rajongója, szombat esti cselekedetével pedig azt szeretné elérni, hogy az urnafutás–urna-földhözvágás kerüljön be az olimpiai sportágak közé. Bandika nem hisz a sportban, szerinte függetlenül attól, hogy az ügyről mi jelent meg a sajtóban, az volt az illető indítéka, hogy a kocsmában fogadást kötött. Arra vonatkozóan, hogy elintézi, hogy a falu, létezése óta először bekerüljön, az országos hírekbe. A fogadást pedig nyilván meg is nyerte, hiszen mi is erről az ügyről beszélünk. Ervin elmondta: a maga részéről örül neki, hogy a kocsmában, ahová jár, sokkal gyakrabban kötnek pulóvert, mint fogadást. A légkör családias, a vendégek nem hazardíroznak. Egyetlen feladatot éreznek sajátjuknak: hogy a születésük és haláluk közti időt kellemesen eltöltsék.

Ervin még azt is elmondta, hogy ebből a Megye, szlovákul Medzany nevű faluból egészen szép kilátás nyílik a sárosi várra, pontosabban arra, ami maradt belőle. Ismertem onnan korábban egy gyereket. Egy ideig közös szobán laktunk Pozsonyban, az egyik majomvölgyi kollégiumban. Ritkán járt haza az illető, de ha hazament, telis-telepakolt hátizsákkal érkezett vissza. Hatalmas nagy hátizsákja volt, hatalmas, szürkéskék, Trek Sport márkájú – mondta Ervin.

És mit hozott a megyei lakótárs a nehéz hátizsákban? – kérdezte a pipatakarítás záróakkordjaként Bandika. Krumplit. Csak krumplit – nézett Ervin üveges szemekkel a hármas busz után.