Lopják a kutyát

Egy térfigyelő kamera fel is vette az esetet, amely éjjel háromnegyed tizenkettőkor történt. Álldogált a szelíd kutya az udvaron, a kerítéstől nagyjából egy méternyire. Aztán jött egy kapucnis gyerek, megpróbálta kinyitni az utcaajtót, de zárva volt. Ekkor a kapucnis gyerek kiment a képből, majd visszajött két másik kapucnis gyerekkel. Odacsalták a kapurácshoz Lordot, a szelíd labradort, megsimogatták, és amikor a kutyus a kerítésre felágaskodott két mellső lábával, egyikük átkarolta a hónaljánál fogva, kiemelte, a másik gyerek meg a kutya hátsó részét ragadta meg, és elvitték az állatot, ismeretlen helyre távozván vele. Lord gazdája persze ismertette a rendőrségen a helyzetet, úgyhogy amikor ez az írás megjelenik, talán már Lordot elő is kerítették. De az is lehet, hogy a kapucnisok külföldre távoztak, vagy eladták Lordot az olasz énekesmadár-maffiának.

Hiszen egy szelíd labrador, ha kutyának unalmas portéka is, énekesmadárként bemutatva azért nem kevés kuriózumot rejt.

Na de nem is ez a lényeg, hanem hogy ilyesmi 2019-ben megtörténhet. Hogy Marosludason vagy Párizsban, az igazából mindegy is. A lényeg, hogy a kutyát, amelyet a gazdája jó esetben azért rak az udvarra, hogy a házőrző szerepét ellássa, vagyis megvédje gazdája vagyontárgyait, ellopják. De legalább tettek be volna helyette valamit azok a kapucnisok. De nem tettek.

További lényeges kérdés, mit tudnak a kapucnis tolvajok egy ilyen kutyával kezdeni. Házőrzőként ugyanis aligha értékesíthető, ha annyira jámbor, hogy még eltulajdonítani is hagyja magát. És ezen a ponton igazából a kutya felelőssége is megkérdőjelezhető, hiszen az egy dolog, hogy őt el akarták lopni, de a másik meg az, hogy ezt ezerből ezer kutya valószínűleg nem hagyná. Mellesleg az esetről közzétett videófelvételen jól látszik, hogy

pár perccel az eltulajdonítás előtt Lord ugatott. Vagyis érvényes rá a mondás, hogy amelyik kutya ugat, az nem harap.

Joggal merül fel a kérdés, hogy a hatóságok milyen lépésekhez folyamodjanak annak érdekében, hogy véget vessenek az ilyen történéseknek. Valamit nyilván be kell tiltani. Például a kapucnis gyerekeket. Vagy a kutyalopást.

De ha mondjuk a kutyának vannak jogai (hiszen mint tudjuk, a kutya is ember), nem dönthet-e szabadon arról, hogy előző gazdáját otthagyva másik gazdához szegődjön?

Reméljük, ezekre a kérdésekre hamarosan választ kapunk. Addig is ha aránytalanul szelíd vagy jámbor kutya él udvarunkban, szerezzünk neki társat. Egy másik kutyát, aki adott esetben a szelídebb kutya eltulajdonítását megakadályozhatja, például azzal, hogy ugatással jelez. Vagy megharapja a tolvajt, ahogy illik, az meg fájdalmában meggondolja magát.