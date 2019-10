Lógnak a szeren

Adriai orgiának indult, pénzszivattyús hálózattá terebélyesedik a győri polgármester botránya – korrupcióba, szexbe, drogba, mocsokba fullad a magyar önkormányzati választás finise, ha csak a tizede is bizonyítható a történeteknek.

Adriai orgiának indult, pénzszivattyús hálózattá terebélyesedik a győri polgármester botránya – korrupcióba, szexbe, drogba, mocsokba fullad a magyar önkormányzati választás finise, ha csak a tizede is bizonyítható a történeteknek.

Borkai Zsolt olimpiai bajnok tornász. Mostanra lólengés helyett Fekete Pákó-gajdolásra bemutatott talajtorna-gyakorlat negatív főhőse. Győr polgármestere, aki adriai luxusjachton aldis pezsgő és bor mellett csapatja a parvenük által elképzelt nagyvilági lazulást. A tegnapelőtt tesitanára, a ma polgármestere, a holnap bukott politikusa – miközben vasárnap még simán nyerhet a polgármester-választáson. És mégsem. Add ide a didit, az aldidit add ide! – így szól a magyar nerúr a teszkógazdaságos orgián, de ez eddig főleg szánalmas lenne, ám azóta a mozaik összeállt, a hét év előtti, akkor a személyi összefüggéseket még bizonyítani nem tudó cikkek a város határában folyó telekmutyikról, az Audi-gyár lehúzásáról mára teljes értelmet nyernek egy becsvágyó polgármester mesés gazdagodásában, a mögötte álló éhes figurák trükkjeivel.

A napokban rólam megjelent felvételek több éve készültek, amelyek részben igen, valódiak… Az utóbbi időben kiderült, hogy politikai ellenfeleim több éven keresztül mindent elkövettek, hogy adatokat gyűjtsenek rólam. Mindezt tették azért, hogy polgármesterként felállítsanak.

(Borkai Zsolt, Győr fideszes polgármestere a róla készült szexvideóról)

Ez a győri–adriai lúzer nerorgia különösebben nem érdekelt addig, amíg a sutyerák bulizáson túl a valódi háttér fel nem sejlett; az ügy, a jelenség innentől kezdve mellbevágó: miből gazdagodik meg egy nagyvárosi polgármester és köre, és hogyan? Miből lesz a gyereknek évekig egymilliós havi fizuja a semmiért? Mitől húzzák a fehér csíkot a magánrepülők? Hogyan állhat össze a kép undorító korrupciós látleletté?

Felháborít és elkeserít Borkai Zsolt győri története. Ez védhetetlen, vállalhatatlan és méltatlan. Sokan, sokat és tisztességen dolgoztak azért, hogy teljesítményt mutassanak fel, erre most Borkai előállítja ezt a helyzetet, mások, bizonyos mértékig az egész közössége kontójára. Nem érzi, hogy mi lenne a kötelessége?

(Tarlós István budapesti főpolgármester az Inforádióban)

Borkainak természetesen annyi, a Fideszben sem védik meg, rengeteg érdeket sértettek gazdagodásukkal. De itt nem egyedi történetről van szó, ez a kampány a titkos felvételek kampánya, ahol például kispesti szocialista politikus is mesél a kerületi haveri kör gazdagodásáról és párttársak szutykos módszereiről.

Kemény lesz a következő öt év, b…z..meg. Hajtani kell a biciklin rendesen, hogy ne kelljen utána sokat dolgozni.

(Lackner Csaba kispesti MSZP-s önkormányzati képviselő egy titkos hangfelvételen)

Ebben a mondatban minden benne van, amitől normális polgár gyomra forogni kezd: a köz szolgálata helyett a választók bizalmából elnyert pozíciókkal visszaélve a politikát a gazdagodásra használó cinikus élősködők vallomása ez. Feltételezhető, hogy ilyen alakból sok van, de akármennyi is, minden politikusra rávetül az árnyék miattuk, ahogyan azt Tarlós István a maga egyenes nyersességével megfogalmazta. És ő például olyan vezető, akiről én a tisztakezűséget, a személyes tisztességet feltételezem. Ilyenek is akadnak, nem is kevesen, nyilvánvalóan.

A tanácsadói kört azt mindig úgy csinálják – ugye sajnos ez a szocialista pártra igaz –, hogy neked van mondjuk EP-képviselőként lehetőséged négy embert alkalmazni. Erre alkalmazod jó drágán, és majd berakod a strómanokat, akiknek a fizetésének a 60–70 százalékát leszeded.

(Lackner Csaba önkormányzati képviselő)

Vasárnap önkormányzati választások Magyarországon, a két oldal hithű támogatóin kívül a többség megrendülve, bár nem meglepődve, régóta különösebb illúziók nélkül megy szavazni. És bár az emberek általában inkább szavaznak simlisekre, mint alkalmatlanokra, sorsuk mégis utoléri előbb-utóbb azokat, akik lógnak a szeren, a hatalomból való teljesítmény nélküli gazdagodás kábulatában.