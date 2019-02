Lehetetlen küldetés: Theresa May Brüsszelben

Így már aligha lehet elkerülni a megállapodás nélküli brexitet. Egy lehetőség van még: elméletileg megváltoztatható a dokumentumhoz csatolt politikai deklaráció szövege, ez egyfajta mentőöv lehet a megegyezés egyes részeinek magyarázatára. Kérdés, hogy ez elég lenne-e a briteknek.

De mi is a fő ok, ami miatt elutasítják a Theresa May által kialkudott egyezményt az EU-val? A biztonsági záradék, avagy „backstop”, mely célja elkerülni a fizikai határt létrejöttét az Ír-szigeten, ha a kilépés utáni átmeneti időszak végéig sem jutnak megegyezésre a kereskedelmi és gazdasági kérdésekben. A brexitpárti képviselők attól tartanak, hogy a backstop életbe lépésével Nagy-Britannia a vámunióban ragadna akár határozatlan időre, míg az árukereskedelem Észak-Írországban az uniós egységes piac szabályai szerint folytatódna. May tehát azzal a céllal tér ma vissza Brüsszelbe, hogy biztosítékot kapjon ennek elkerülésére. Mindemellett természetesen a határt sem állítanák vissza az Ír-szigeten. May kedden Észak-Írországban járt, és egyebek mellett ezt is megígérte, továbbá, hogy olyan megállapodást, melynek értelmében az ország továbbra is az Egyesült Királyság része marad.

Egyébként az északírek 55,8 százaléka a brexit ellen szavazott, 62,7 százalékos részvétel mellett. Ennek ellenére ők lehetnek a brexit egyik legnagyobb vesztesei, főleg ha Nagy-Britannia egyezmény nélkül sodródik ki az EU-ból. Ez nemcsak egy határ felállítását jelentené az Ír-szigeten, hanem a gazdaságilag szorosan együttműködő két térség kapcsolatában újabb törést okozna. Arról nem is beszélve, hogy a konfliktusokkal teli térség új biztonságpolitikai kihívásokkal nézne szembe, immár az EU-n kívül.

Ne felejtsük el azt sem, hogy ha a britek egyezmény nélkül lépnek ki, az nem csupán egyszerűen egy „kemény” brexit lesz: az ország egyik napról a másikra nem lesz tagja az EU-nak, és ez a változás bármiféle átmeneti időszak és kereskedelmi, valamint egyéb megegyezések nélkül történik. Pontosan ezért veszélyes az egyezmény nélküli kilépés, és pontosan ezért ennyire nehéz megjósolni a következményeket. Ez az északír térségre különösen érvényes, ahol a béke nagyon törékeny. És persze ne feledjük, hogy a világ ötödik legnagyobb gazdaságának sorsáról beszélünk.

Ha Theresa May a hét folyamán megegyezésre is jutna EU-s partnereivel, az idő vészesen fogy, mert ezt a megegyezést még a brit parlamentnek is újra meg kellene szavaznia.