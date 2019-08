Lassul a szlovák gazdaság

Sokáig úgy tűnt, hogy a szlovák gazdaság immunis a világgazdaság problémáira, de a legújabb adatok azt mutatják, hogy a gazdaság lassulása nálunk is bekövetkezett.

A Statisztikai Hivatal adatai szerint a szlovák ipari termelés júniusban 2,1 százalékkal csökkent, és utoljára 2017 áprilisában volt ilyen gyenge. A visszaesés több iparágban megfigyelhető, de különösen aggasztó az autóipar 7,6 százalékos visszaesése, hiszen ez a szlovák gazdaság fő húzóágazata. Júniusban visszaesett az autóipar exportja is, ami persze nem meglepő, hiszen az ágazat termékeinek döntő többsége exportra készül. Úgy látszik, az iparban foglalkoztatottak száma is elérte a tetőpontját, májusban és júniusban egyaránt 0,1 százalékkal csökkent az ágazatban dolgozók száma. Ezzel több mint ötéves időszak ért véget, melyet az ipari alkalmazottak számának állandó emelkedése jellemzett.

Nem teljesen váratlan a szlovák ipar gyengülése, hiszen a nagy európai gazdaságok is rossz hírekkel szolgáltak az elmúlt hetekben.

A legnagyobb aggodalomra Németország gazdasági teljesítménye ad okot, hiszen az ország Szlovákia legfontosabb exportpiaca. 2019 második negyedévében a német GDP 0,1 százalékkal csökkent, ami javarészt a német ipari ágazat gyengülésének következménye. A berlini kormány jelenleg 0,5 százalékos gazdasági növekedést vár éves szinten, de az elemzők nagy többsége még ezt is túl optimistának találja. Ha a német ipar gyengélkedése az elkövetkező hónapokban is folytatódik, nem kizárt, hogy Németország hivatalosan is recesszióba kerül.

Júniusban erősen visszaesett a német export is, a vállalatok 8,8 százalékkal kevesebb terméket szállítottak külföldre, mint egy évvel ezelőtt. Különösen nagy gondban vannak a német autógyártó óriások, hiszen az európai autóeladások már 2018 ősze óta folyamatosan csökkennek. A sok negatív gazdasági adat és rossz hír mellett nehéz optimistának maradni, de a szlovák gazdaság ma még a romló világgazdasági helyzet ellenére is jól teljesít. Az erős belső fogyasztás egyelőre támogatja a gazdasági növekedést, és az ipari termelést az év második felében várhatóan megsegíti a Jaguar Land Rover új nyitrai gyára. 2019-en túl azonban egyre több viharfelhő gyűlik a szlovák gazdaság egén is.

A szlovák nagyvállalatokat tömörítő Klub 500 szerint már most érezhető a németországi megrendelések visszaesése, és a vállalatok nagy része már a rosszabb időkre készül. Válságról azonban ma még korai beszélni, a szlovák gazdaság sokkal jobb helyzetben van, mint a 2009-es krízisévben.

Mit tehet ilyen helyzetben a szlovák kormány? Nyilvánvaló, hogy a világgazdaság helyzetét nem tudja befolyásolni, de gazdaságpolitikai lépésekkel hatást tud gyakorolni a szlovák gazdaságra.

Az elkövetkező hónapok gazdaságpolitikai kulcsszavának az óvatosságnak kellene lennie,

ugyanis a világgazdaság helyzete bármikor tovább romolhat egy tovább élesedő amerikai–kínai kereskedelmi konfliktus vagy a rendezetlen brexit következményeként. Ezért nagy kár, hogy a kormány nem tartotta a kiegyensúlyozott költségvetésre vonatkozó ígéretet, ugyanis költségvetési hiány mellett a jövőben kevesebb tér marad az esetleges gazdaságélénkítő kiadásokra.

Óvatosan kell hozzáállni azokhoz a javaslatokhoz is, melyek növelik a vállalatok bérköltségeit.

Hazai és külföldi tulajdonú vállalatok egyaránt panaszkodnak költségeik növekedésére, ezért eljött az ideje a szociális járulékok régóta ígért csökkenésének.

Tartok tőle azonban, hogy a választás előtti hónapokban az óvatosság és a józanság hiánycikk lesz, és a kormánypártokon eluralkodik az utánunk a vízözön hozzáállás.

Ez pedig nagy kár, hiszen a következő hónapokban tényleg veszélyes vizeken evez majd a szlovák gazdaság.