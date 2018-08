Kulturális veszteségeink X.

A Pussy Riot egy orosz női punkbandának indult, aztán a zenélés háttérbe szorult náluk (valójában sosem volt előtérben), a véleménynyilvánítás javára.

2012 februárjában váltak világhírűvé Putyin-ellenes templomi performanszukkal, amely miatt ketten, Nagyezsda Tolokonnyikova és Marija Aljohina 21 hónapon át börtönben raboskodott. Két évet kaptak, aránytalanul sokat, cudarul bántak velük odabent, és csak a szocsi téli olimpia előtt hirdetett országimázs-amnesztiának köszönhetően szabadulhattak valamivel korábban, 2013 decemberében.

A téli olimpián már ott voltak, teljes „harci díszben”, ott korbáccsal felfegyverkezett kozákok támadtak rájuk performanszuk közben.

„Amikor kijöttünk a börtönből, úgy döntöttünk, nemcsak a művészethez térünk vissza, hanem civil szervezetet is alapítunk, amely a politikai foglyokért küzd” – mondta Nagyezsda a budapesti Sziget fesztiválon, azon a beszélgetésen, amelyen én is ott voltam. Sokan összegyűltünk, annak ellenére, hogy a lányok teljesen váratlanul estek be a fesztiválra, és már nem nagyon volt idő reklámozni őket. A tömeg 45 percig várt zsörtölődés nélkül a forró sátorban, aztán másfél órán át hallgathattuk a putyini rendszer szépségeiről szóló beszámolót.

Nagyezsda azóta inkább ötletember, mint kivitelező, Marija viszont továbbra is vásárra viszi a bőrét. Tavaly augusztusban például azért vették őrizetbe, mert társaival együtt követelte a terrorvádakkal bebörtönzött Oleg Szencov krími ukrán filmrendező szabadon bocsátását. (Róla két hete írtunk ugyanitt. Még mindig börtönben van, hetven napja éhségsztrájkol, és nincs esélye kegyelemre). Az akció, amelyért akkor három hét börtön járt, egy „Szabadságot Szencovnak!” feliratú óriásplakát kifüggesztése volt.

Július 15-én a csoport tagjai újabb polgárpukkasztással hívták fel a világ figyelmét arra, hogy Oroszországban nincs minden rendben az emberi jogok terén. A moszkvai foci-vb döntőjén bejutottak a pályára, méghozzá rendőregyenruhában. Az első reakcióm a tévé előtt negatív volt: dühöngtem, amiért le kellett állítani a mérkőzést valami huligánok miatt. Hála az internetnek, úgy fél óra múlva, még a meccs alatt megtudtam, kik voltak a rendbontók, és mit akartak elérni. Máris másképp viszonyultam az akcióhoz, amely elképesztő ügyességet, bátorságot igényelt. És nemcsak azt érték el vele, hogy az egész világon érdeklődni kezdtek az orosz börtönökben raboskodó politikai foglyok iránt, hanem a vb szervezőit is sikerült megszégyeníteniük, mert hiszen ennyi gőzzel csecsen terroristák is befuthattak volna a pályára. Ez megért nekik 15 nap börtönt, bár nem tudni, mennyit ülnek majd összesen. Amikor ugyanis a négy aktivista a minap kilépett a börtönkapun, ismét lecsukták őket, és bár tegnap végre hazamehettek, további procedúra vár rájuk. Az ügyész célja még 25 nap elzárás kiharcolása, és szerintem meg is fogja találni a megfelelő paragrafusokat.

Azt eddig is tudtuk, hogy egy sportesemény megzavarása nálunk kihágás, Oroszországban bűncselekmény. Most már azt is tudjuk, hogy a rendőregyenruha nem használható művészi önkifejezés eszközeként.

Vagyis le az összes rendőrös filmmel, sorozattal! És persze a szabad véleménynyilvánítás jogával!