Kormányprogram a járvány idején

Pedig van egy új kormányunk is, melynek a koronavírus elleni küzdelem mellett egy kormányprogramot is össze kellett állítania. Legyinthetünk, hogy a kormánykoalíció 95 szavazata mellett ez csak kötelező gyakorlat, ennek ellenére egy kormányprogramnak többnek kell lennie egy frázisgyűjteménynél.

A kormány névjegyeként tekinthetünk rá, melyet letesz az asztalra, és a választási ciklus végén számonkérési alapként is szolgál.

A kormány tagjai a program bemutatásakor elsősorban annak hosszára hívták fel a közvélemény figyelmét. Igen, Igor Matovič kormánya Szlovákia történetének leghosszabb kormányprogramját hozta össze, a leírt betűk mennyisége azonban még nem jelent feltétlenül minőséget is. A teleírt lapok sokasága azonban nagy ambíciókról árulkodik, amit mindenképpen pozitívan kell értékelni. E sorok írója is leírta a választás előtt, hogy az országnak ambiciózus kormányra van szüksége, és ez a kormánykoalíció a program alapján ennek nincs híján.

Ami a gazdaságpolitikai fejezeteket illeti, a kormányprogram jobban kidolgozott részéhez tartoznak. Mint várható volt, előtérbe került a vállalkozói környezet javítása, mely a gazdasági minisztériumot irányító liberális SaS párt egyik fő kampányígérete volt. Ennek megfelelően a kormány ezen területen az állami szabályozás csökkentését tűzte ki célul, például az egy be/egy ki szabály bevezetésével, mely 2022-ben az egy be/kettő ki szabályra módosul. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozásokat érintő új szabályozást csak akkor lehet bevezetni, ha az új szabályozással járó adminisztratív kötelezettségek más kötelezettségek eltörlésével járnak. A költségvetési folyamatokat és főleg ezek betartását sok kritika érte az elmúlt hónapokban, ezért mindenképpen pozitívum, hogy a kormányprogramba szinte maradéktalanul bekerültek annak a Költségvetés 2.0 tervezetnek az alapelvei, melyet a Szlovák Nemzeti Bank, a pénzügyminisztérium és a Költségvetési Tanács szakemberei állítottak össze. Ez azt jelzi, hogy a kormány kész hallgatni a szakemberekre, amire nagy szükség lesz az előttünk álló turbulens időkben. Örvendetes, hogy a kormány a közpénzek kezelésénél is elkötelezi magát a hatékonyság és az átláthatóság mellett, és például azt ígéri, hogy az állami kiadásokról szóló döntéseknél nagy szerepe lesz a hatékony pénzfelhasználást vizsgáló elemzőcsoportnak.

Hogy a hiányosságokról is szót ejtsünk, a legfájóbb pont, hogy a kutatásfejlesztésnek és az innovációknak csak fél oldalt szentel a kormányprogram, és az is csak általánosságokat és frázisokat tartalmaz. Ez a terület kulcsfontosságú Szlovákia jövője szempontjából, és ennél sokkal nagyobb figyelmet érdemel. Ez érvényes az ide kötődő oktatásügyre is, mely rész szintén sok hangzatos, általános kijelentést tartalmaz, de konkrétumot annál kevesebbet. Régi bölcsesség, hogy a papír mindent elbír, a kormányprogramot is annak fényében kell majd értékelni, hogy mit sikerül belőle megvalósítani. Gazdaságpolitikai téren elmondhatjuk, hogy ha a tervek felét, vagy legalább a harmadát sikerül jól megvalósítani, már az is jelentősen előrelendítheti a szlovák gazdaságot. Kérdés azonban, hogy mennyi idő marad a megvalósításra, ugyanis talán éppen a világ legnagyobb gazdasági válságába zuhanunk. A globális koronavírus-járvány gazdasági hatásait ma sem láthatjuk teljesen, de félő, hogy az idei évet és a következőt a kormány a gazdaság életben tartásával és újraindításával fogja tölteni. De ha kitart a reformlendület, a kormányprogram gazdasági részeire lehet építeni.