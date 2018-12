Kormányfő a rács mögött

Vajon melyik országból származik ez a példaértékű hír? Szlovákiából? Magyarországról?

Nem. Szlovéniából.

Janez Jansa most is a legnagyobb szlovén parlamenti párt elnöke. A Szlovén Demokrata Párt megnyerte a választásokat, de kormányt nem tudott alakítani, mert hat másik párt összefogott vele szemben és nagykoalíciót hozott létre.

Ráadásul nem is ez az első alkalom, hogy Jansát elítélték, a finnektől még 2006-ban vásárolt harci gépjárművek beszerzése ügyében korrupcióval vádolták, és már hat hónapja rács mögött volt, mikor az alkotmánybíróság megsemmisítette az ítéletet.

A mostani per sok szempontból érdekes. 2016-ban két újságírónőről azt írta a Twitteren Jansa, hogy „prostituáltak”, sőt, még azt is odaírta, szerinte mennyibe kerülnek. A dolog további pikantériája, hogy a két újságírónő a szlovén közszolgálati tévében, az RTV Slovenia munkatársaként dolgozott.

A két nőtől, Mojca Pasek Settingtől és Eugenija Carltól sosem kért bocsánatot a miniszterelnök. A mostani ítélet pedig éppen akkor született – igaz, még nem jogerős –, amikor a világ egyre több országában kezdik nagyon komolyan sértegetni az újságírókat. Természetesen nem kell mindenkivel egyetérteni, de az újságírók is a munkájukat végzik. Az érvek helyett pedig egyszerű sértésekkel operálni nagyon rövidlátó és etikátlan a politikusok részéről – demokráciákban, persze.

Bármi legyen is a végkimenetele a pernek, az mindenképpen példaértékű, hogy egyáltalán egy volt miniszterelnököt is simán bíróság elé lehet állítani.

Ez maga a joguralom, a rule of law, amelynek értelmében a jogszabályok tényleg mindenkire egyformán vonatkoznak, illetve senki sem áll a törvények felett.

Jansa pártja erősen populista, ebből a szempontból is jó jel, ha az igazságszolgáltatás kordában tartja a politikusokat is,

nem sértegethetnek nőket, újságírókat vagy más társadalmi csoportokat, nem támadhatnak bárkit következmények nélkül, amikor elragadja őket a népszerűséghajhász retorikájuk.

2018 alapvetően sötét év az újságírók számára, felfelé kúszott a meggyilkolt és bebörtönzött médiamunkások száma a világban: több mint 200-an kerültek börtönbe, és akár a 80-at is átlépheti a munkájuk miatt megölt, vagy tisztázatlan körülmények között elhunyt újságírók száma a Committee to Protect Journalist összegzése szerint. Köztük van Ján Kuciak is.

Ne feledjük, a politika teremti meg azt a közeget, amelyben valakiben egyáltalán felmerül, hogy megpróbál leszámolni az újságírókkal...