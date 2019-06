Könnyek a Retek utcában

És bár mindketten tudták, hogy a pápa kijelentése különösen nagy jelentőséggel bír a globális roma pasztoráció szempontjából, képtelenek voltak feldolgozni, hogy az amerikai hatóságok a beutazók közösségi oldalakon használt felhasználóneveit is kérik. A két jó barát éppen a Moszkva tér melletti Retek utca Búfaló nevű sörözőjében múlatta az időt és a sört, amikor a hírről értesülvén a letargiába való zuhanás különösen erős jegyeit kezdték mutatni. Ervin szerint teljesen rendben van, hogy Ferenc pápa bocsánatot kért a romáktól, hiszen a bocsánatkérés olyan, mint a megváltás: általában mindenki mástól várja maga felé, ajándékba, akciósan, vagy teljesen ingyen. De az, hogy

egy pár hónapos amerikai tartózkodás érdekében előbányássza az emlékezetéből, hogy milyen néven kommentelte öt éve a Stahl Judit receptjében szereplő sertéstarja gondolatnyi sóval meghintett, titkon megbúvó zsírpatakjait a Facebookon, arra nem érzi magát képesnek.

Akkor inkább utazik máshová. Mondjuk Kismartonba vagy Nagyrőcére. Bandika a lehetőségeket figyelve dermedten hallgatta asztal- és bajtársát, majd felvilágosította, hogy az amerikai idegenrendészetnek valószínűleg nem az a célja, hogy Ervin Kismartonba vagy Nagyrőcére utazzon, hanem hogy a szigorítással minél több embert eltántorítson attól, hogy az USA-ba akarjon utazni. Mert ha kevesebben utaznak oda, nekik kevesebb dolguk lesz. Nem is beszélve a terrorelhárítás vonzatairól, hogy ugyebár minél kevesebb ember jön az országba, azok közül a nagy számok törvénye szerint nyilván kevesebb a terrorista is. Ervin szerint ez a kérdés sokkal bonyolultabb. Majdnem annyira, mint a Búfaló söröző nevében megbúvó jelentéstartományok feltárása. Mert az is ugye első körben jelenthet helyet, ahol felfalják a bút. Második körben gyanakodhatunk egy falóra, amely beszél tehénül, ezért azt mondja: bú. Harmadik körben pedig ott az amerikai párhuzam, ki tudja, a Búfaló talán Buffalo város neve valamelyik nyelvjárásban. Bandika a korsója mélyére tekintett, és felidézte azokat a kilencvenes éveket, amikor még a Buffalo Sabres NHL-es hokicsapatnak szurkolt, kizárólag azért, mert a kapusuk kilenc éven át a cseh Dominik Hašek volt. Majd szomorúan állapította meg, hogy ha valamikor úgy döntene, meglátogatja a híres bölényvadász showman, Buffalo Bill sírját Denverben, a vízumkérelemnél be kell diktálnia az elmúlt öt évben használt telefonszámait, közösségi oldalas felhasználóneveit, és e-mail-címeit. Ervin visszakérdezett: Buffalo Bill az melyik, az a hosszú hajú szőke pankrátor, a harcsabajszú? Bandika sírva fakadt, majd felvilágosította barátját, hogy Buffalo Bill nem azonos Hulk Hogannel. Ekkor megszólaltak a budai harangok, a fiúk pedig leballagtak a Margit körútra abba a jó pizzázóba, amely tavaly költözött át a Madách-térről, és sosincs benne hely.

A szerző a Vasárnap munkatársa