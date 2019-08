Konfuciusz, a kampányguru

A közelgő parlamenti választások miatt a szlovákiai kormánypártok új kampánytanácsadó után néztek, akitől azt várják, hogy helyrehozza az ugyancsak megtépázott népszerűségüket.

A három kormánypárt – a költséghatékonyságot tartva szem előtt – úgy döntött, hogy közösen fogadnak fel olyan tanácsadót, aki már bizonyított, akinek a tanácsai kiállták az idő próbáját, ugyanakkor nincsenek túlzott anyagi követelései. A döntés valóban bravúros lett: a Smer, az SNS és a Híd új közös kampánytanácsadója Konfuciusz. Senki sem állíthatja, hogy a 2500 éve élt kínai filozófus tanácsai nem állták ki az idő próbáját, és az sem mellékes, hogy az interneten ma már bárki ingyen hozzájuk férhet. Máris meglátszik, hogy a kormánypártok hallgatnak új tanácsadójukra. Egyelőre kormányzati döntéseken keresztül próbálják növelni népszerűségüket, így elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogyan kell helyesen kormányozni. „Gondoskodni kell, hogy elég táplálék, elég nagy hadsereg és a népben elég hit legyen” – hangzik Konfuciusz tanácsa, és aki figyeli a kormánypártok tevékenységét, láthatja, hogy igyekeznek csaknem száz százalékra teljesíteni. Egyrészt nem győzik hangsúlyozni, hogy nekik köszönhetően Szlovákia gazdasága milyen jól teljesít, másrészt futószalagon gyártják az olyan törvényjavaslatokat, amelyeknek köszönhetően nő a minimálbér, az alkalmazottak bérpótléka, a legkülönfélébb szociális juttatások, bevezették az üdülési hozzájárulást, és még sok egyebet, amelyeknek a puszta felsorolása is külön cikket igényelne. Hasonló a helyzet a másik tanácsot illetően is: a kormány az elmúlt időszakban hatalmas összegeket költött a hadsereg felfegyverzésére, csak az amerikai vadászrepülők vásárlására több mint 1,6 milliárd eurót. Táplálék és hadsereg kipipálva. Csaknem száz százalékra teljesítenek. Csaknem… A harmadik tanáccsal ugyanis nem tudnak mit kezdeni, ráadásul azt gondolják, hogy erre a mai modern világban nincs is szükség, a népszerűséghez elég, ha anyagi ígéretekkel szédítik el a választók fejét. Ebben azonban tévednek. Konfuciusz ugyanis arra is megadta a választ, hogy ha a fent említett három pontból kettőt fel kellene adni, akkor melyiket hagyná meg. Konfuciusz pedig a hit mellett tette le a voksát.

Ha a népből hiányzik a hit, minden kormányzás lehetetlen – mondta a kínai filozófus. És itt nem feltétlenül a vallásos hitre kell gondolnunk, csak arra, hogy hiszünk valakinek, megbízunk valakiben.

Márpedig a szlovák kormánypártok, a Smer, az SNS és a Híd, az elmúlt évek sorozatos és durva botrányaival, együtt és külön-külön is eljátszották a bizalmunkat. A legfrissebb, e héten kiadott Eurobarométer-felmérés szerint Szlovákia lakosságának nagyjából kétharmada a szlovák kormányban és a kormánypártok uralta parlamentben sem bízik.

Valószínűleg a kormánypártok is tisztában vannak azzal, hogy a bizalom visszaszerzése nem megy egyik napról a másikra, és mivel a választásig csupán pár hónap maradt, eleve nem is próbálkoznak ezzel.

A nagy kérdés már csak az, hogy mindezek fényében minek törik magukat a többi ígérettel, ha Konfuciusztól tudják: a lakosság hite nélkül ezek nem érnek semmit.