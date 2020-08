Kollár bebetonozta magát

A leendő koalíciós partnerek közül néhányan viszont úgy vélték, nem lenne etikus megoldás, ha Boris Kollár kerülne ebbe a tisztségbe, hiszen köztudott volt róla, hogy a mečiari sötét korszakban a pozsonyi alvilággal szűrte össze a levet. Állítólag amolyan lóti-futi legényként sertepertélt közöttük, de azért a védelmi pénzekből, az illegális drogkereskedelemből és más, törvénytelenül szerzett pénzekből neki is csurrant-cseppent, nem is kevés. Valahogy úgy lehetett vele, mint az a bankár, aki egy őszinteségi rohamában azzal kérkedett, hogy a második millióját már tisztességesen szerezte.

Kollár mindössze ifjúkori tévelygésnek nevezte életének ezt a korszakát, sikeres és becsületes vállalkozónak állítva be önmagát.

A politikai partnerek közül nem mindenki fogadta el a mentegetőzését, de fogcsikorgatva beleegyeztek, hogy ő legyen a parlament elnöke. Ő ugyanis kerek perec kijelentette: vagy megkapja a posztot, vagy a Sme rodina 17 képviselője nem lép be a kormánykoalícióba. És akkor lőttek a minősített parlamenti többségnek. Nélkülük mindössze 78 kormánypárti képviselő maradna. Ezt Igor Matovič is tudatosítja, mert azóta többször is kénytelen volt meghátrálni az ismétlődő zsarolás miatt. A kormányfő azzal érvelt, hogy a választópolgárok szavaztak bizalmat a Sme rodina elnökének, és az istenadta nép akarata ellen nincs apelláta.

Csakhogy azóta ugyebár terítékre került Kollár titulusa és plágiumügye, újabban pedig néhány egyéb mesterkedése. Évek óta a harmadik leghallgatottabb adó, a Fun Rádió tulajdonosa, és mivel házelnök lett, ez jogi és etikai szempontból legalábbis aggályos. Bírálóinak erre azt válaszolja, eladná a rádiót, de keveset fizetnének érte, így hát jobb ajánlatra vár. Megéri.

A hónap elején ugyanis a rádióval 240 ezer eurós reklámszerződést kötött a Tipos állami részvénytársaság erre az évre, és ennek felét máris kifizette.

Robert Fico és Tomáš Drucker szerint a parlament elnöke így közpénzeket áramoltat saját cégeinek számláira. A Sme rodina például nem kevés bérleti díjat fizet a pozsonyi székházáért, holott az épület szintén Kollár egyik érdekeltségének tulajdona. Így a választási eredmény alapján a párt működésére adott állami támogatás a zsebébe vándorol. Emellett pártja vezetői a márkás szolgálati gépkocsijaikat a házelnök Goimpex nevű társaságától bérlik, ugyancsak nem kis pénzért. Akadnak, akik kajánkodva megjegyzik, hogy Kollárnak nagyon sok pénz kell, hiszen néhány napja született meg immár tizenegyedik gyereke, az anya pedig tizedik ideiglenes élettársa. Vele, miként kilenc elődjével is, gálánsan viselkedett: luxuslakással, márkás autóval ajándékozta meg őket, és rendszeresen nagy összeget folyósít nekik, gyerektartásként. Mindez magánügynek minősíthető, bár a morális szempont azért nem lényegtelen.

Az viszont közügy, ha a pártelnök az adófizetők pénzéből nagyvonalúskodik.

Fico bejelentette, hogy rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi és a házelnök menesztését követeli. Előre borítékolható, hogy a kormánykoalíciós képviselők nem fogják megbuktatni Kollárt. Most is igyekeznek majd jó képet vágni az ellenzéki támadáshoz.

A házelnök bebetonozta magát a tisztségébe.

Ez a kormány azt ígérte, különb lesz az előző, leváltott garnitúránál. Egyre több a csalódott polgár, akik szerint egyelőre szinte semmi sem vált valóra a fogadkozásokból.