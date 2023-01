Kínai veszedelem

Talán nem véletlen, hogy elsőként Olaszország jelentette be, hogy kötelező tesztet kér a Kínából érkező gépek utasaitól – tette ezt az után, hogy két, Milánóba érkező járat utasait letesztelték, és azok 52 százaléka fertőzött volt. Az olaszok után Japán, az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Dél-Korea, Franciaország, Spanyolország, Nagy-Britannia is hasonló intézkedésekről döntött, de van néhány európai ország, amely egyelőre kivár. A járvány után ugyanis mindenki várja a nagy tömegekben érkező kínai turistákat, hogy az ágazatra mért csapás után az könnyebben kilábaljon a válságból. Szlovákia, Ausztria és Magyarország sem korlátozza a Kínából érkező vendégeket, igaz, hazánk kicsit más helyzetben van, hiszen ide nem érkeznek közvetlen járatok az 1,4 milliárdos országból. A schengeni övezetben a szabad mozgás miatt az olaszok összeurópai intézkedéseket követelnek, ám, mint a fentiekből kiderül, egyelőre erre nem sok az esély.

Pedig aggodalomra bőven lenne ok. Mivel a kínai vezetés vagy semmilyen, vagy csak kozmetikázott adatokat közöl (hasonlóan, mint ahogy tette azt a világjárvány 2020-as kitörése előtt), csak az elemzőcégek adatai alapján tudhatjuk meg, hogy körülbelül milyen hatalmas a fertőzésszám Kínában. A brit Airfinity szerint például Kínában valószínűleg naponta 9000 ember hal meg a koronavírus miatt – ez a szám duplája az egy héttel ezelőtti adatnak (közben a kínai vezetés még mindig kitart amellett, hogy a járvány eddigi három éve alatt „csupán” 6 ezer áldozatot szedett). Az előrejelzés szerint január második felében érhet a csúcsra a halálozások száma, ekkor már napi (!) 25 ezer halott lehet. A fertőzésszámok is riasztóak, most napi 18–20 millióan kaphatják el a fertőzést Kínában.

Ilyen számok mellett nem csoda az európai aggodalom, főleg azután, hogy a kínai vezetés éppen a tomboló járvány ideje alatt nyitotta meg az utazási lehetőséget állampolgárai számára. A közeledő holdújév pedig hagyományosan az egyik legnépszerűbb időszak, ilyenkor kínaiak sok tízmilliói kelnek útra. S bár az eddigi tesztek elemzéséből az derült ki, hogy az érkezők a vírus omikron variációjával fertőződtek (erre az európai lakosság többsége már megfelelő immunitással rendelkezik), mégis indokolt lenne az összeurópai óvatosság. A fertőzésszám alapján erre nem is lenne hosszú ideig szükség, hiszen ilyen adatok mellett az országon pár hét alatt végigsöpör a járvány, ezzel pedig természetes védettséget szereznek, hogy aztán már mindenki számára biztonságos( abb) legyen az utazás.

Kína a járvány csaknem három éve alatt hermetikusan lezárta az országot a külföldiek előtt, szinte lehetetlen volt az odautazás, most azonban mégis sértődötten reagált a korlátozások hírére, „alaptalannak” és „diszkriminatívnak” nevezve ezeket, sőt szerintük „a valódi cél a Kína által három éven át kifejtett Covid-ellenes erőfeszítések szabotálása” és „a kínai rendszer elleni támadás”. Pedig sértődöttség helyett csak kis türelmi idő kellene, hogy utána mindenki újra örömmel üdvözölhesse a kínai turistákat, korlátozások, tesztek és érthető félelem nélkül. Csak pár hét…