Ki kapott drónt karácsonyra?

Nagy-Britannia második legforgalmasabb repülőterén több mint 700 járatot töröltek karácsony előtt, ennek következtében több mint 100 ezer ember ragadt a Gatwicken.

A repülőtér leállításáról azután döntöttek, hogy „ipari” drónokat észleltek a zárt légtér közelében.

Nagyjából ennyit tudni biztosan, a többi információ a friss letartóztatások mellett is csak következtetések levonását engedi.

Először arra gondoltak, hogy brit környezetvédők próbálnak figyelemfelkeltő akciót szervezni az év legzsúfoltabb utazási időszakában, karácsony előtt. Ugyanakkor egy nemzetközi repülőtér forgalmát megzavarni és leállítani súlyos bűncselekmény, a brit The Times szerint akár életfogytiglani börtönbüntetést is ki lehet szabni érte. Az okozott kár végösszege pedig garantáltan horrorisztikus nagyságrendű lesz, valamennyi törölt járatot nem is tudták pótolni, így néhányan Angliában ragadtak karácsonyra.

Az is furcsa, hogy egy drónt nem tudnak követni vagy elkapni. A drónok repüléséhez szükséges GPSjelet – ha modernebb gyártmányról van szó –, illetve az irányításához szükséges jeleket zavarni, blokkolni lehet. Ezzel vagy megtéveszthető a drón és más pályára állítható, vagy leszáll, mivel megszakad a kapcsolat az irányítóval.

Mivel a katonaságot is bevetették a Gatwicken, nyugodtan leírhatjuk, hogy elég komoly provokációról lehetett szó, és az még furcsább, hogy nem mutatnak fotókat a berepülő drónokról.

A sok kérdőjel mellett az viszont egyértelműen világossá vált, hogy milyen „könnyű” leállítani egy repülőtér forgalmát; mennyire sebezhető egy repülőtér.

A világ néhány részén már a katonaság védi a civil repülőtereket a drónok berepülése ellen, például Törökországban. Kérdés az is, hogy a briteket tényleg egy drón röptetése érte-e váratlanul, vagy más része is volt a fenyegetésnek, amelyről egyelőre nem tudunk.

A repülőterek védelme és a drónok reptetése viszont egész új megközelítést kíván, amely lehetővé teszi a nagyobb drónok teljesen egyedi azonosíthatóságát és nyomon követhetőségét; és ahogy a tűzoltók is 24 órás ügyeletben vannak a repülőtereken is, alighanem szaporodni fog azoknak a közterületeknek a száma, ahol drónelhárítók fognak folyamatosan szolgálatot teljesíteni.

Tavaly a kamionos gázolásos merényletek után a teherautók regisztrálását kezdték szigorítani Európa egyes országaiban. A drónok regisztrációja már több formában zajlik, a mostani események azonban alighanem felgyorsítják a jogalkotást e területen is. Az alapelv az lenne, hogy mindenki úgy röptesse a drónját, ahogy őt sem zavarná, ha más reptetné.